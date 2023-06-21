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    Кино

    Прокатчика новой ленты Миядзаки оштрафовали на полмиллиона, а видеосервис Premier — на 4

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    Компания «Русский репортаж», которая занимается дистрибьюцией кинокартин на территории России и накануне анонсировала последний мультфильм Миядзаки, оштрафована за «распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Информация о таком решении Савеловскгоо райсуда Москвы 21 июня была опубликована в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

    В этот же день стало известно, что на 4 миллиона оштрафован онлайн-кинотеатр Premier — за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ. Издание «Подъем» напоминает, что ранее претензии Роскомнадзора вызвали кадры из фильмов «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», которые якобы были обозначены как 16+. Об этом в частности рассказывали представители видеосервиса START, в отношении которого также был составлен протокол.

    Накануне неверную маркировку контента Роскомнадзор выявил у «Кинопоиска».

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    КиноПрокатШтрафЛГБТ
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