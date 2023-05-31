В ЛГБТ-пропаганде заподозрили онлайн-кинотеатры

Административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди детей завели в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон», сообщает 31 мая РБК со ссылкой на базу данных московских городских судов.
В Start заявили РБК, что протокол на сервис составили из-за фильма «Идеальные незнакомцы» из-за «возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза».
«Мы будем прояснять ситуацию», — добавили в Start (цитата по РБК).
В «МегаФоне» заявили, что «претензии регулятора не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой — 16+ вместо 18+» (цитата по РБК).
Фигурантам грозит штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Рассмотрение дел назначено на конец июня.
Напомним, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.
В Петербурге уже была первая «административка» за ЛГБТ-пропаганду. «Фонтанка» писала об этом.
Тогда запретный контент ожидаемо обнаружили в гей-клубе. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.