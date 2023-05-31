В ЛГБТ-пропаганде заподозрили онлайн-кинотеатры

Административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди детей завели в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон», сообщает 31 мая РБК со ссылкой на базу данных московских городских судов.



В Start заявили РБК, что протокол на сервис составили из-за фильма «Идеальные незнакомцы» из-за «возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза».

«Мы будем прояснять ситуацию», — добавили в Start (цитата по РБК).

В «МегаФоне» заявили, что «претензии регулятора не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой — 16+ вместо 18+» (цитата по РБК).