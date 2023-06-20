Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в России на широких экранах

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», снятый по мотивам японской классики — книге Ёсино Гэндзабуро о жизни мальчика, недавно потерявшего отца, — выйдет в России. Об этом сообщила в ходе презентации компания «Русский репортаж», которая приобрела права на прокат ленты на территории нашей страны. При этом дата начала показов не сообщается, ожидается, что это произойдет осенью.



Мультфильм «Как поживаете?» называют последней работой мастера японской анимации, подарившего зрителям такие картины, как «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесённые призраками» и «Ходячий замок». 82-летний мэтр сам заявил о своем уходе из профессии и лишь ради этой картины вернулся. Изначально планировалось, что работа будет готова к Олимпиаде в Токио, однако отрисовка вручную потребовала больше времени, чем ожидалось.

