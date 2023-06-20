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    Кино

    Роскомнадзор нашел у «Кинопоиска» неверную маркировку ЛГБТ-контента. Наказание выберет суд

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    Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором, за неправильную маркировку ЛГБТ-контента на видеосервисе «Кинопоиск». Об этом сообщает 20 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на судебную базу.

    Дата рассмотрения пока не назначена, протокол подали 20 июня. По информации РИА Новости, «Кинопоиску» может грозить четырехмиллионный штраф, а может — и административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

    Нынешнее административное дело против онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ уже не первое. Ранее Роскомнадзор составил почти два десятка протоколов в отношении видеосервисов, были оштрафованы «Триколор кино и ТВ», Peers.TV (каждый на миллион рублей) и должностное лицо «Триколора» (200 тысяч рублей).

    31 мая стало известно, что административные дела по статье о ЛГБТ-пропаганде среди детей завели в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон». В Start сообщили, что причиной стала возможная ЛГБТ-демонстрация и некорректная возрастная маркировка у фильма «Идеальные незнакомцы».

    Какой фильм стал причиной претензий к «Кинопоиску», в компании пока не комментируют.

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    КинопоискРоскомнадзорЛГБТ-пропагандаСуд
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