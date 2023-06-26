Суд разберется с «Отличницей легкого поведения» и Okko

Приморский райсуд зарегистрировал три административных дела в отношении ООО «ОККО», сообщает 26 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Онлайн-кинотеатр подозревают в демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений.
Претензии возникли после показа следующих фильмов:
- «Неправильное воспитание Кэмерон Пост»;
- «Бриджит Джонс: грани разумного»;
- «Идеальные незнакомцы»;
- «Еще три свадьбы»;
- «Черный лебедь»;
- «Новые мутанты»;
- «Английский цирюльник»;
- «Отличница легкого поведения»;
- «Немножко беременны»;
- «Зильс-Мария»;
- «Римские расставания»;
- «Игра в имитацию»;
- «Маленькая Италия»;
- «Александр»;
- «Любовь, любовь, любовь»;
- «Семейка Тененбаум».
«Из протоколов следует, что 22.03.2023 и 06.04.2023 на АВС Okko был установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "
Материалы переданы судье. К производству дела пока не приняты.
Напомним, в конце мая административные дела по статье об