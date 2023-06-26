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    Суд разберется с «Отличницей легкого поведения» и Okko

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    Приморский райсуд зарегистрировал три административных дела в отношении ООО «ОККО», сообщает 26 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Онлайн-кинотеатр подозревают в демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений.

    Претензии возникли после показа следующих фильмов:

    • «Неправильное воспитание Кэмерон Пост»;
    • «Бриджит Джонс: грани разумного»;
    • «Идеальные незнакомцы»;
    • «Еще три свадьбы»;
    • «Черный лебедь»;
    • «Новые мутанты»;
    • «Английский цирюльник»;
    • «Отличница легкого поведения»;
    • «Немножко беременны»;
    • «Зильс-Мария»;
    • «Римские расставания»;
    • «Игра в имитацию»;
    • «Маленькая Италия»;
    • «Александр»;
    • «Любовь, любовь, любовь»;
    • «Семейка Тененбаум».

    «Из протоколов следует, что 22.03.2023 и 06.04.2023 на АВС Okko был установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Материалы переданы судье. К производству дела пока не приняты.

    Напомним, в конце мая административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди детей возбудили в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон».

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    Онлайн-кинотеатрСудЛГБТ
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