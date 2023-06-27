Суды Петербурга не стали заниматься «Ростелекомом» и Okko из-за кино — протоколы вернули составителям

Районные суды Петербурга (Смольнинский и Приморский) ознакомились с материалами дел в отношении ПАО «Ростелеком» и
Как сообщает 27 июня пресс-служба судов, вынесены определения о возврате протоколов составителям из-за допущенных нарушений. В частности, Приморский суд усмотрел следующие нарушения:
- заключения экспертов представлены в копиях, которые не заверены надлежащим образом;
- часть материалов не подшита и не пронумерована;
- сшитый материал содержит распечатку текстов законов и подзаконных актов, которые непосредственно к делу не относятся;
- отсутствует опись;
- видеоматериал на диске в конверте просто подколот степлером, на конверте какие-либо обозначения отсутствуют.
«Указанные недостатки не могут быть устранены судом и не позволяют принять законное и обоснованное решение по делу», — отмечается в сообщении.
Накануне сообщалось, что Приморский райсуд зарегистрировал три административных дела в отношении
В конце мая административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди детей возбудили в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон».