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    Суды Петербурга не стали заниматься «Ростелекомом» и Okko из-за кино — протоколы вернули составителям

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    Районные суды Петербурга (Смольнинский и Приморский) ознакомились с материалами дел в отношении ПАО «Ростелеком» и ООО «ОККО», возбуждённых по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений).

    Как сообщает 27 июня пресс-служба судов, вынесены определения о возврате протоколов составителям из-за допущенных нарушений. В частности, Приморский суд усмотрел следующие нарушения:

    • заключения экспертов представлены в копиях, которые не заверены надлежащим образом;
    • часть материалов не подшита и не пронумерована;
    • сшитый материал содержит распечатку текстов законов и подзаконных актов, которые непосредственно к делу не относятся;
    • отсутствует опись;
    • видеоматериал на диске в конверте просто подколот степлером, на конверте какие-либо обозначения отсутствуют.

    «Указанные недостатки не могут быть устранены судом и не позволяют принять законное и обоснованное решение по делу», — отмечается в сообщении.

    Накануне сообщалось, что Приморский райсуд зарегистрировал три административных дела в отношении ООО «ОККО» из-за демонстрации 16 кинолент, например фильма про Бриджит Джонс.

    В конце мая административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди детей возбудили в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон».

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