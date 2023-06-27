Суды Петербурга не стали заниматься «Ростелекомом» и Okko из-за кино — протоколы вернули составителям

Районные суды Петербурга (Смольнинский и Приморский) ознакомились с материалами дел в отношении ПАО «Ростелеком» и ООО «ОККО» , возбуждённых по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений).



Как сообщает 27 июня пресс-служба судов, вынесены определения о возврате протоколов составителям из-за допущенных нарушений. В частности, Приморский суд усмотрел следующие нарушения:

