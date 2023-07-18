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    Мистика какая-то. Телеканал ТВ-3 оштрафовали на 4 млн рублей за ЛГБТ-контент

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    6 комментариев

    Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-3 за распространение информации о ЛГБТ среди детей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

    На юрлицо был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой части статьи — штраф 4 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток. ТВ-3 оштрафовали на 4 млн рублей.

    По данным телеграм-каналов, телеканал привлекли за неверную возрастную маркировку фильма «Пираньи». Дети могли увидеть в нем целующихся девушек.

    ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ — распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.

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    Комментарии 6

    Гость18 Июл 2023 в 15:34
    ОТР? 7-ми часовой вечерний сеанс - фильмы частенько с отвязным сексом. напускают туман на отдельные моменты, но деткам догадаться, ЧТО ТАМ, совсем не трудно.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:32
    Во всех _сми присутствует эта пропаганда, в т.ч.через показ худ.и док. фильмов Запада....
    +0−1
    Польза санкций18 Июл 2023 в 15:29
    Перемога.
    +0−0
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