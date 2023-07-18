Мистика какая-то. Телеканал ТВ-3 оштрафовали на 4 млн рублей за ЛГБТ-контент

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-3 за распространение информации о ЛГБТ среди детей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.



На юрлицо был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой части статьи — штраф 4 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток. ТВ-3 оштрафовали на 4 млн рублей.

По данным телеграм-каналов, телеканал привлекли за неверную возрастную маркировку фильма «Пираньи». Дети могли увидеть в нем целующихся девушек.

ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ — распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.