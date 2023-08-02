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    Нелегалы, такси и шаверма. Полиция второй день «зачищает» Мурино, Кудрово и Бугры

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    Не только в Красногвардейском районе Петербурга вздрагивают от внезапного визита полицейских. Последний летний месяц начался с проверок для обитателей самого густонаселённого города Всеволожского района Ленобласти.

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    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в первые два дня августа миграционные рейды проводят в Мурино. В зоне особого внимания также Кудрово и Бугры.

    «Именно в этих поселениях плотной жилой застройки периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан», — объясняют в главке.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Так, под конец июля Мурино попало в новостные ленты с дракой с водителем, в которой погиб клиент такси. Вскоре там же доской нокаутировали молодого мужчину. Жители от безысходности объединяются в дружину, чтобы бороться со славой «областного Готэм-сити».

    Под Петербургом работает не только миграционная служба. Туда же выдвинулись сотрудники уголовного розыска, госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. С ними — следователи областного СК.

    Накануне лицом к стене иностранцев выстраивали у общепита и мест концентрации таксистов. В отделы увезли несколько десятков нарушителей миграционного законодательства. Некоторые из них не смогли показать проверяющим ни одного документа. «Вообще нет документов? Паспорт, регистрация?» — удивляются проверяющие. И слышат виноватое: «Там остался».

    По данным Следственного комитета Ленобласти, понедельник плохо закончился для трёх точек общепита. Они работали без разрешительных документов и теперь должны быть закрыты. Кроме того, обнаружены три таксиста без прав и 22 иностранца, которые проигнорировали миграционное законодательство России. Сегодня нелегалов ищут в квартирах.

    1 августа обыски шли в хостелах на территории Красногвардейского района. Мероприятия связаны с расследованием уголовного дела об организации незаконной миграции.

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    Миграционная службаМигрантыНелегалы
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