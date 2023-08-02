Нелегалы, такси и шаверма. Полиция второй день «зачищает» Мурино, Кудрово и Бугры

Не только в Красногвардейском районе Петербурга вздрагивают от внезапного визита полицейских. Последний летний месяц начался с проверок для обитателей самого густонаселённого города Всеволожского района Ленобласти.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в первые два дня августа миграционные рейды проводят в Мурино. В зоне особого внимания также Кудрово и Бугры.
«Именно в этих поселениях плотной жилой застройки периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан», — объясняют в главке.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Так, под конец июля Мурино попало в новостные ленты с дракой с водителем, в которой погиб клиент такси. Вскоре там же доской нокаутировали молодого мужчину. Жители от безысходности объединяются в дружину, чтобы бороться со славой «областного Готэм-сити».
Под Петербургом работает не только миграционная служба. Туда же выдвинулись сотрудники уголовного розыска, госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. С ними — следователи областного СК.
Накануне лицом к стене иностранцев выстраивали у общепита и мест концентрации таксистов. В отделы увезли несколько десятков нарушителей миграционного законодательства. Некоторые из них не смогли показать проверяющим ни одного документа. «Вообще нет документов? Паспорт, регистрация?» — удивляются проверяющие. И слышат виноватое: «Там остался».
По данным Следственного комитета Ленобласти, понедельник плохо закончился для трёх точек общепита. Они работали без разрешительных документов и теперь должны быть закрыты. Кроме того, обнаружены три таксиста без прав и
1 августа обыски шли в хостелах на территории Красногвардейского района. Мероприятия связаны с расследованием уголовного дела об организации незаконной миграции.