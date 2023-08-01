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    Искали и нашли: СК опубликовал результаты проверки нелегалов в хостелах Петербурга

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    Утренняя проверка документов в хостелах Петербурга дала результат: миграционное законодательство нарушил 41 человек из 750 иностранцев, сообщили 1 августа в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ.

    1 августа в четырех хостелах Красногвардейского района прошла следственная проверка по уголовному делу об организации незаконной миграции — ст. 322.1 УК РФ. Следствие проверяло информацию о том, что несколько петербуржцев вместе с группой иностранцев организовали постановку на миграционный учет по подложным документам. Под уголовную ответственность попали уже 9 человек.

    В результате масштабной проверки документов оказалось, что из 750 иностранцев миграционное законодательство нарушил 41 гражданин из Узбекистана и Таджикистана. Все они доставлены в полицию.

    К проверке привлекали сотрудников СК, региональное управление МВД и Росгвардию.

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