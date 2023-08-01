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    Сон иностранцев в четырех хостелах Петербурга прервали сотрудники СК в рамках дела о незаконной миграции

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    Рано утром начались обыски в хостелах Петербурга. Там искали нелегальных мигрантов.

    Как сообщает 1 августа пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, обыски проводились на территории Красногвардейского района в рамках расследования дела, возбужденного по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

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    По версии следствия, несколько жителей Петербурга совместно с группой граждан иностранного государства организовали постановку на учет иностранцев по подложным документам. На данный момент в деле фигурируют уже 9 человек.

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    Расследование дела продолжается. Следователи восстанавливают всю цепочку участников, которые оказывали подобные услуги иностранцам.

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    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
    Фото: ГСУ СК РФ по СПб

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