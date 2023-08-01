Сон иностранцев в четырех хостелах Петербурга прервали сотрудники СК в рамках дела о незаконной миграции

Рано утром начались обыски в хостелах Петербурга. Там искали нелегальных мигрантов.
Как сообщает 1 августа пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, обыски проводились на территории Красногвардейского района в рамках расследования дела, возбужденного по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).
По версии следствия, несколько жителей Петербурга совместно с группой граждан иностранного государства организовали постановку на учет иностранцев по подложным документам. На данный момент в деле фигурируют уже 9 человек.
Расследование дела продолжается. Следователи восстанавливают всю цепочку участников, которые оказывали подобные услуги иностранцам.