Житель Петербурга передумал уезжать из Мурино и погиб в драке с таксистом

Водитель такси стал фигурантом уголовного дела после гибели пассажира, отказавшегося от заказанной машины в Мурино. По данным следствия, первый удар нанёс не он.
Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сообщили в прокуратуре Ленобласти 24 июля.
«Фонтанка» писала, что погиб 42-летний петербуржец. В надзорном ведомстве уточнили, что в десятом часу вечера в воскресенье он ждал «Яндекс такси», чтобы уехать в Петербург. По предварительным данным, он был пьян, и не нашёл общего языка с водителем сразу, как сел в машину.
«Потерпевший отказался следовать на данном автомобиле и вышел из него. После чего из автомобиля вышел водитель, между ними продолжилась словесная перепалка, в результате которой потерпевший ударил таксиста», — сообщили в прокуратуре.
Ответного удара он не пережил.
Задержан 23-летний гражданин Узбекистана, следствие намерено просить для него стражу.
Ещё одно уголовное дело — на этот раз по статье о покушении на убийство — возбуждено после конфликта 24-летнего прохожего с тремя неизвестными в Мурино. Его нокаутировали доской. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад по обоим происшествиям.