Житель Петербурга передумал уезжать из Мурино и погиб в драке с таксистом

Водитель такси стал фигурантом уголовного дела после гибели пассажира, отказавшегося от заказанной машины в Мурино. По данным следствия, первый удар нанёс не он.



Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сообщили в прокуратуре Ленобласти 24 июля.

«Фонтанка» писала, что погиб 42-летний петербуржец. В надзорном ведомстве уточнили, что в десятом часу вечера в воскресенье он ждал «Яндекс такси», чтобы уехать в Петербург. По предварительным данным, он был пьян, и не нашёл общего языка с водителем сразу, как сел в машину.