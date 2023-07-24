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    Житель Петербурга передумал уезжать из Мурино и погиб в драке с таксистом

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    Водитель такси стал фигурантом уголовного дела после гибели пассажира, отказавшегося от заказанной машины в Мурино. По данным следствия, первый удар нанёс не он.

    Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сообщили в прокуратуре Ленобласти 24 июля.

    «Фонтанка» писала, что погиб 42-летний петербуржец. В надзорном ведомстве уточнили, что в десятом часу вечера в воскресенье он ждал «Яндекс такси», чтобы уехать в Петербург. По предварительным данным, он был пьян, и не нашёл общего языка с водителем сразу, как сел в машину.

    «Потерпевший отказался следовать на данном автомобиле и вышел из него. После чего из автомобиля вышел водитель, между ними продолжилась словесная перепалка, в результате которой потерпевший ударил таксиста», — сообщили в прокуратуре.

    Ответного удара он не пережил.

    Задержан 23-летний гражданин Узбекистана, следствие намерено просить для него стражу.

    Ещё одно уголовное дело — на этот раз по статье о покушении на убийство — возбуждено после конфликта 24-летнего прохожего с тремя неизвестными в Мурино. Его нокаутировали доской. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад по обоим происшествиям.

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