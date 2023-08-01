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    За вас заплатят, но вы отработаете. Как поступить в вуз по целевой квоте, если набрали мало баллов на ЕГЭ

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    Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
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    Для тех, кто набрал на выпускных экзаменах не очень много баллов, но оплатить учебу в университете не может, существует система поступления по целевой квоте. Абитуриент заключает с организацией договор, учится бесплатно, а потом отрабатывает корочку в течение трех лет без возможности уволиться. Если, конечно, не хочет получить штраф в сотни тысяч, а то и в несколько миллионов рублей.

    «Фонтанка» постаралась разобраться, целевое обучение — это трудовое рабство в районных поликлиниках и школах или все-таки хороший вариант для выпускников, а также узнала, куда «ссылают» работать студентов петербургских университетов.

    Как работает целевое обучение

    Целевое обучение отчасти схоже с советской системой распределения, к разговорам о которой периодически возвращаются в Минобрнауки и других ведомствах. Например, в начале июля в Минздраве предложили отправлять выпускников медвузов в регионы, где врачи в дефиците. Насильно ссылать, конечно, никто никого не будет, однако добровольные отработки, в том числе и в районах и деревнях, давно существуют как то самое целевое обучение. В идеале это довольно выгодная сделка: организация получает гарантированные кадры на несколько лет вперед, студент — поддержку от будущего работодателя и бесплатную учебу, что особенно актуально, учитывая рост проходных баллов и ежегодные сложности с поступлением.

    Каждый год правительство и региональные органы власти утверждают целевую квоту — количество мест по различным направлениям обучения, куда могут податься целевики. Большая часть традиционно отходит педагогическим и медицинским университетам: в отдельных вузах целевые места могут составлять едва ли не 90% от всех бюджетных, поэтому остальные поступающие могут довольствоваться разве что остатками от коллег-целевиков.

    Оговорим, что договор о целевом обучении — это не стопроцентная гарантия поступления. Целевики тоже поступают по конкурсу, соревнуясь с конкурентами, правда, кандидатов на целевое место обычно куда меньше, соответственно, баллы ниже, а шансы — выше.

    Логичный вопрос от поступающих по общему конкурсу: почему на целевиков отщипывают бюджетные места, если за них платит организация? Дело в том, что система устроена не совсем так. Договор на целевое обучение по статье 71.1 Федерального закона «Об образовании в РФ» можно заключить с органами государственной власти разных уровней, государственными или муниципальными учреждениями, компаниями и корпорациями или связанными с ними организациями. Например, если договор заключается с каким-нибудь АО, то его акции должны быть в собственности или доверительном управлении государственной корпорации.

    Проще говоря — платит за целевиков все равно государство, только они, в отличие от бюджетников, должны долг родине вернуть. С компанией-работодателем заключается договор, по которому студент обязан три года в ней проработать, чтобы возместить затраты на обучение. Если что, зарплату выпускнику платить будут, целевая квота — не сделка с дьяволом и не рабство. Особенно если постараться с выбором организации и внимательно читать условия договора.

    Как получить целевое место

    Может сложиться впечатление, что получают целевые места чаще всего по связям, а договориться с организацией самостоятельно — что-то из разряда фантастики. Однако на деле найти заказчика целевого обучения не так уж и сложно. Анастасия, мама одной из студенток, поступивших по квоте в прошлом году, рассказала «Фонтанке», что для этого можно сделать.

    В целом порядок действий такой: выбрать направление подготовки или специальность из перечня квот, найти подходящее предприятие и договориться об условиях. При этом можно заключить несколько договоров с разными организациями, главное — сделать это до начала приемной кампании. Если после публикации конкурсных списков становится понятно, что абитуриент проходит на бюджет, то от целевого места можно отказаться. Загвоздка разве что в том, что целевиков зачисляют вместе с олимпиадниками и льготниками на несколько дней раньше, чем обычных бюджетников, поэтому резко передумать уже после зачисления не получится.

    Найти будущее добровольно-принудительное место работы можно самостоятельно. Анастасия изучала приказы о зачислении в вузы на выбранные ей с дочерью специальности — смотрела, кто уже целевое место на тот же факультет получил и с какой организацией договор подписал. Уже позже она узнала, что найти перечень предприятий можно на сайтах профильных ведомств: например, больницы для студентов-медиков — на сайте регионального комитета по здравоохранению.

    Общий список организаций по различным направлениям подготовки для абитуриентов из Петербурга можно найти на сайте комитета по науке и высшей школе города. Там же — контакты всех предприятий, к которым можно обратиться за целевым.

    Куда отправят отрабатывать студентов петербургских вузов

    Всего в петербургских университетах выделено 5944 места по целевой квоте на приемную кампанию этого года. Уточним, что это не значит, что в вузы придет такое количество целевиков. Эти цифры по каждому из вузов — максимум мест, которые могут занять обучающиеся, в ином случае места целевиков перейдут на общий конкурс для обычных бюджетников.

    Больше всего целевых мест в РГПУ имени Герцена. Учителей набирают как в столичные школы, так и в районные — кому как повезет. Самый большой спрос в городе, судя по квотам от школ на сайте комитета по науке Петербурга, на учителей математики: сразу 44 организации готовы заключить договор о целевом обучении. Почти в той же степени городские школы нуждаются в учителях русского языка и литературы и педагогах начальных классов — 44 и 35 школ соответственно. Примечательно, что одинаковое число организаций готовы помочь с учебой, а потом трудоустроить у себя учителей географии, музыки и технологии — по 8 школ.

    Принимают в Герцена и иногородних целевиков: они отучатся сами, а потом должны будут вернуться делиться знаниями на малую родину. Как минимум на три года. Отправят студентов, судя по конкурсным спискам, в Республику Тыва, Северную Осетию, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Курскую, Свердловскую и Калужскую области, Новгород, Торжок, Калининград, Ростов-на-Дону, Владимир, Уфу, Надым и поселок Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Из вариантов поближе — Волхов, Всеволожск, Сосновый Бор, Кронштадт, поселок Янино, поселок Мельниково, Тосно, Сертолово, Псков, Гатчина и Подпорожье.

    Далее в первой десятке по количеству целевых мест в петербургских вузах в основном технические университеты. Сразу 543 места в ПГУПСе, больше всего на направлениях «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» — 169 и «Эксплуатация железных дорог» — 123. 466 целевиков ждут в Политехе, 375 — в «ВОЕНМЕХе», 279 — в Морском техническом университете, 252 — в ЛЭТИ и 245 — в Горном. В технических вузах большой целевой набор в основном на специалитете, где студентов отправляют на учебу, а после нее разбирают крупные производства и заводы.

    Однако лидируют по целевикам чаще всего именно медицинские университеты, хотя многие из них в количественном отношении техническим уступают. Во-первых, здесь нужно обращать внимание на размер университета: в медицинских, как правило, всего 4–5 направлений, чего не скажешь о том же ПГУПСе.

    Во-вторых, в технических вузах чистых бюджетных мест все же больше, чем целевых, в то время как в медах они составляют 60–90% от общего числа. Например, в том же СЗГМУ им. Мечникова на старте приемной кампании на лечфаке всего 36 мест по общему конкурсу. Целевых — 283. В Первом меде из 714 бюджетных мест по всем направлениям 491 — целевое. В то время как в том же ИТМО на одном только направлении «Прикладная математика и информатика» 160 бюджетных мест, а целевых всего 173 места по всему вузу.

    Всего на прием 2023 года в Петербурге выделили полторы тысячи мест по целевой квоте для будущих врачей. Треть из них приходится на Педиатрический вуз, чуть больше чем 400 мест отошло Первому меду и СЗГМУ им. Мечникова и 178 — Центру Алмазова. Если смотреть статистику по регионам, то большая часть целевиков останется в Петербурге: 468 мест приходится на поликлиники и больницы города.

    163 человека отправятся отрабатывать целевое в Ленобласть, 112 — в Калининград, 83 — в Псковскую область, 58 и 52 — в Вологодскую и Мурманскую соответственно. Кстати, сразу 34 места выделили на медучреждения новых регионов, из них 30 — в СЗГМУ им. Мечникова. Кого-то занесет в Центральную дирекцию здравоохранения РЖД или в Федеральные службы исполнения наказаний регионов, кого-то — в районные поликлиники.

    Если абитуриент не вхож в ряды учителей, врачей и технарей, то это еще не значит, что поступить на целевое у него не выйдет. Судя по перечню специальностей на сайте комитета по науке и высшей школе Петербурга, в различные комитеты города на договор о целевом обучении тоже можно напроситься.

    Администрация Адмиралтейского района готова принять к себе выпускников экономического и юридического факультетов, Выборгского — будущих менеджеров, а Красногвардейского — рекламщиков. С бухгалтерией администрации Петроградского района можно заключить договор на обучение на «Информационной безопасности», а с комитетом по благоустройству — на магистратуре «Строительства» или на бакалавриате «Юриспруденции».

    Самые щедрые на ассортимент и количество специальностей — комитеты по социальной политике и по транспорту. В первом занятие найдут и врачам, и психологам, и выпускникам специальностей «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление» и «Адаптивная физическая культура», во втором — студентам всевозможных транспортных и энергетических направлений.

    «Работал, а если быть точнее — страдал»

    Мнения о целевом обучении сильно разнятся: от трудового рабства из-за безысходности до едва ли не идеальной модели получения образования. Например, Мария, мама одной из студенток, заметила, что по экономической специальности дочери найти работу после выпуска из вуза без опыта в несколько раз сложнее, чем в университет поступить и этот университет окончить. Поэтому целевое они выбрали не из страха не пройти на бюджет, а чтобы получить хоть какую-то гарантию последующего трудоустройства.

    «Я сама работала в отделе кадров и знаю, что студентов без опыта работы берут ой как неохотно. В итоге они бегают по стажировкам в лучшем случае за копейки, в худшем — за спасибо, пока никто не удосужится их подобрать. А тут работа будет в любом случае: три года набираешься опыта и идешь, куда хочешь», — подчеркнула она.

    Владимир, студент одного из медицинских университетов Петербурга, заметил еще одно преимущество целевого обучения: стресса куда меньше, сил на изучение того, что будет необходимо в вузе, а не для решения типовых тестовых заданий — больше. «Я еще в начале одиннадцатого класса позвонил в комитет по здравоохранению, получил контакты больниц, с которыми можно будет заключить договор, выбрал наиболее подходящие для меня условия и жил спокойно. Проходные баллы на целевое значительно ниже, чем на бюджет, поэтому я знал, что точно пройду, и постепенно изучал литературу по анатомии и гистологии, а не писал десятки сочинений по русскому», — рассказал он.

    По большому счету, это действительно так. В некоторых университетах разница в проходных баллах по общему конкурсу и по целевой квоте может доходить едва ли не до сотни. Однако, как рассказывает Ольга, студентка СЗГМУ им. Мечникова, часто условия договора могут быть такими, что лучше уж расплатиться бессонными ночами за свободу после выпуска. Она тоже пыталась подобрать себе организацию для поступления на целевое, но столкнулась с тем, что в большинстве случаев ее право выбора сильно ограничивалось.

    «После обучения на специалитете в медицинском вузе большинство идет в ординатуру — для получения более узкой специальности. Когда ты оканчиваешь лечебный факультет, ты считаешься обычным терапевтом, а уже ординатура позволяет стать кем угодно, от акушера-гинеколога до кардиохирурга. Так вот, все организации, с которыми я связывалась, либо хотели обязать меня идти работать в поликлинику терапевтом сразу после университета, либо выбирали направление ординатуры за меня. Я хотела быть хирургом — мне предлагали идти на травматолога или на анестезиолога», — поделилась она.

    Так, большинство опрошенных «Фонтанкой» студентов и их родителей склоняются к тому, что лучше стараться поступить на бюджет, чем попасть в руки работодателя на три года без возможности уволиться. Игорь, выпускник педагогического университета, поделился печальным опытом отработки целевого: три года он «работал, а если быть точнее — страдал» учителем за 28 тысяч рублей, в то время как его коллеги получали 40–50 тысяч. Уволиться возможности не было, как и средств, чтобы выплатить неустойку, поэтому пришлось перетерпеть несколько лет, прежде чем вырваться на свободу.

    Однако те выпускники, кому с организацией повезло больше, парируют: все условия заключения договора обсуждаются заранее, поэтому нужно рассмотреть все возможные варианты и найти наиболее лояльного работодателя. Максим, выпускник Педиатрического университета, выбор своей специальности с больницей согласовал, так еще и получал от учреждения дополнительную стипендию во время учебы.

    Дело в том, что типовой договор на поступление по целевой квоте, размещенный на сайте комитета по науке и высшей школе, обязывает заказчика назначить меру поддержки студента на время его учебы. Это может быть как стипендия или оплата учебников и необходимой аппаратуры, так и скидки на абонементы в спортзал — в зависимости от щедрости организации.

    В деревню, в глушь, в Саратов!

    Теоретически, заключить договор о целевом обучении можно с любой организацией, без привязки к прописке и месту рождения. Однако на практике, как рассказывают студенты, получить место работы в Петербурге выпускнику какой-нибудь сибирской школы практически невозможно. Егор приехал учиться в Первый мед из Ингушетии, Ангелина — в РГПУ им. Герцена из небольшого поселка в Красноярском крае. Оба пытались найти организацию-заказчика в Петербурге, оба безуспешно.

    «Мне в больницах сразу намекнули, что берут в основном петербуржцев. С иногородними больше мороки. Пока ты учишься, у тебя есть общага, когда оканчиваешь, надо искать жилье. В таких случаях от организации часто требуют снимать целевику квартиру на три года отработки, а кому нужны лишние затраты?» — рассказал «Фонтанке» Егор.

    Ангелину несколько петербургских школ принять вроде и были готовы, но вот только для заключения договора требовали присутствовать лично. Даты у каждого из учреждений разные, кроме того, пришлись они на период сдачи ЕГЭ. «Пришлось бы кататься туда-сюда, а это и время, и деньги. Ладно бы я была точно уверена, что меня возьмут. На места от каждой из школ тоже был отбор, поэтому еще не факт, что я бы прошла», — поделилась она.

    Судя по ответам опрошенных «Фонтанкой» иногородних целевиков, большинству действительно приходится возвращаться домой отрабатывать. «Это тяжело. За студенчество ты привыкаешь жить в Петербурге, а потом три года расплачиваешься за красивую жизнь в родном поселке», — отметил один из них.

    Ситуация обстоит проще, если абитуриент из области приезжает в столицу региона. Светлана, правда, не из Петербурга, а из села в Омской области, рассказала «Фонтанке», что переехала учиться в Омский медицинский университет и заранее договорилась в районной поликлинике, что отрабатывать будет только в первую смену. «В итоге я осталась жить в большом городе, с утра на автобусе доезжала до села, отрабатывала там, возвращалась обратно в Омск, там на полставки работала в частной клинике, а ближе к ночи, если оставались силы, и в какой-нибудь клуб заскочить успевала», — поделилась она.

    Верните деньги

    Одна из самых неприятных сторон целевого обучения — можно здорово поплатиться, если не выполнить условия договора. Получить серьезный штраф можно не только из-за принципиального отказа отработать учебу, но и из-за отчисления из вуза, по своей воле или по решению университетской комиссии. Тем, кто поступил до 2019 года, повезло больше: им нужно было только вернуть организации деньги, которые ушли на материальную поддержку. Например, стипендию, которую платил будущий работодатель.

    После 2019 года студентов обязали возвращать и деньги, потраченные на их учебу. То есть, если его отчисляют, то он не только лишается места в вузе, но и остается должен сотни тысяч рублей — штраф, равный сумме расходов на обучение. Отучился два курса — плати за два курса. Если отказался отрабатывать целевое или не протянул три года, то возвращай средства за неотработанные дни. Даже если вы вместе с работодателем решили, что вы друг другу не подходите, то заплатить все равно придется: по закону договор о целевом обучении не может быть расторгнут ни по соглашению сторон, ни по воле одной из них.

    На выплату штрафа дается год, иначе взимать его будут уже в судебном порядке. Тем не менее есть и условия, при которых получится избежать штрафа. Первое — семейные обстоятельства. Если целевик ухаживает за ребенком, родителем, супругом с инвалидностью I группы или за другим родственником, у которого нет другого ухаживающего, то он может отчислиться из вуза или не отрабатывать обучение. Поправка — если этот родственник живет не в том же городе, где целевик учится или работает.

    Второй вариант — выйти замуж за военного, который служит не по месту учебы или отработки студентки. Таких «жен декабристов» от штрафов тоже освобождают.

    Также разрешают приостановить отработку по причине декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком или по состоянию здоровья, а совсем отказаться от трех лет работы может многодетный родитель-одиночка или инвалид I или II группы. Еще вариант — если организация, с которой заключался договор, прекратила деятельность.

    Одна из студенток, которая учится в медицинском университете по целевой квоте, поделилась другой лазейкой, правда, не очень честной. «Если вам повезет и вы попадете в руки не очень внимательных бюрократов, то можно избежать отработки и выплаты неустойки. Когда я выпустилась из школы, мне было 17 лет. Договор за меня должна была подписывать мама как официальный представитель, но его подписала я. В итоге договор недействителен. Да, мы судились с компанией, но сделать там ничего не смогли — я свободна», — поделилась она.

    Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

    Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

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