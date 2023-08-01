За вас заплатят, но вы отработаете. Как поступить в вуз по целевой квоте, если набрали мало баллов на ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС Поделиться Поделиться





Для тех, кто набрал на выпускных экзаменах не очень много баллов, но оплатить учебу в университете не может, существует система поступления по целевой квоте. Абитуриент заключает с организацией договор, учится бесплатно, а потом отрабатывает корочку в течение трех лет без возможности уволиться. Если, конечно, не хочет получить штраф в сотни тысяч, а то и в несколько миллионов рублей.



«Фонтанка» постаралась разобраться, целевое обучение — это трудовое рабство в районных поликлиниках и школах или в се-таки хороший вариант для выпускников, а также узнала, куда «ссылают» работать студентов петербургских университетов.



Как работает целевое обучение

Целевое обучение отчасти схоже с советской системой распределения, к разговорам о которой периодически возвращаются в Минобрнауки и других ведомствах. Например, в начале июля в Минздраве предложили отправлять выпускников медвузов в регионы, где врачи в дефиците. Насильно ссылать, конечно, никто никого не будет, однако добровольные отработки, в том числе и в районах и деревнях, давно существуют как то самое целевое обучение. В идеале это довольно выгодная сделка: организация получает гарантированные кадры на несколько лет вперед, студент — поддержку от будущего работодателя и бесплатную учебу, что особенно актуально, учитывая рост проходных баллов и ежегодные сложности с поступлением.



Каждый год правительство и региональные органы власти утверждают целевую квоту — количество мест по различным направлениям обучения, куда могут податься целевики. Большая часть традиционно отходит педагогическим и медицинским университетам: в отдельных вузах целевые места могут составлять едва ли не 90% от всех бюджетных, поэтому остальные поступающие могут довольствоваться разве что остатками от коллег-целевиков.

Оговорим, что договор о целевом обучении — это не стопроцентная гарантия поступления. Целевики тоже поступают по конкурсу, соревнуясь с конкурентами, правда, кандидатов на целевое место обычно куда меньше, соответственно, баллы ниже, а шансы — выше.



Логичный вопрос от поступающих по общему конкурсу: почему на целевиков отщипывают бюджетные места, если за них платит организация? Дело в том, что система устроена не совсем так. Договор на целевое обучение по статье 71.1 Федерального закона «Об образовании в РФ» можно заключить с органами государственной власти разных уровней, государственными или муниципальными учреждениями, компаниями и корпорациями или связанными с ними организациями. Например, если договор заключается с каким-нибудь АО, то его акции должны быть в собственности или доверительном управлении государственной корпорации.



Проще говоря — платит за целевиков все равно государство, только они, в отличие от бюджетников, должны долг родине вернуть. С компанией-работодателем заключается договор, по которому студент обязан три года в ней проработать, чтобы возместить затраты на обучение. Если что, зарплату выпускнику платить будут, целевая квота — не сделка с дьяволом и не рабство. Особенно если постараться с выбором организации и внимательно читать условия договора.

Как получить целевое место

Может сложиться впечатление, что получают целевые места чаще всего по связям, а договориться с организацией самостоятельно — что-то из разряда фантастики. Однако на деле найти заказчика целевого обучения не так уж и сложно. Анастасия, мама одной из студенток, поступивших по квоте в прошлом году, рассказала «Фонтанке», что для этого можно сделать.



В целом порядок действий такой: выбрать направление подготовки или специальность из перечня квот, найти подходящее предприятие и договориться об условиях. При этом можно заключить несколько договоров с разными организациями, главное — сделать это до начала приемной кампании. Если после публикации конкурсных списков становится понятно, что абитуриент проходит на бюджет, то от целевого места можно отказаться. Загвоздка разве что в том, что целевиков зачисляют вместе с олимпиадниками и льготниками на несколько дней раньше, чем обычных бюджетников, поэтому резко передумать уже после зачисления не получится.



Найти будущее добровольно-принудительное место работы можно самостоятельно. Анастасия изучала приказы о зачислении в вузы на выбранные ей с дочерью специальности — смотрела, кто уже целевое место на тот же факультет получил и с какой организацией договор подписал. Уже позже она узнала, что найти перечень предприятий можно на сайтах профильных ведомств: например, больницы для студентов-медиков — на сайте регионального комитета по здравоохранению.



Общий список организаций по различным направлениям подготовки для абитуриентов из Петербурга можно найти на сайте комитета по науке и высшей школе города. Там же — контакты всех предприятий, к которым можно обратиться за целевым.

Куда отправят отрабатывать студентов петербургских вузов

Всего в петербургских университетах выделено 5944 места по целевой квоте на приемную кампанию этого года. Уточним, что это не значит, что в вузы придет такое количество целевиков. Эти цифры по каждому из вузов — максимум мест, которые могут занять обучающиеся, в ином случае места целевиков перейдут на общий конкурс для обычных бюджетников.



Больше всего целевых мест в РГПУ имени Герцена. Учителей набирают как в столичные школы, так и в районные — кому как повезет. Самый большой спрос в городе, судя по квотам от школ на сайте комитета по науке Петербурга, на учителей математики: сразу 44 организации готовы заключить договор о целевом обучении. Почти в той же степени городские школы нуждаются в учителях русского языка и литературы и педагогах начальных классов — 44 и 35 школ соответственно. Примечательно, что одинаковое число организаций готовы помочь с учебой, а потом трудоустроить у себя учителей географии, музыки и технологии — по 8 школ .



Принимают в Герцена и иногородних целевиков: они отучатся сами, а потом должны будут вернуться делиться знаниями на малую родину. Как минимум на три года. Отправят студентов, судя по конкурсным спискам, в Республику Тыва, Северную Осетию, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Курскую, Свердловскую и Калужскую области, Новгород, Торжок, Калининград, Ростов-на-Дону, Владимир, Уфу, Надым и поселок Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе.



Из вариантов поближе — Волхов, Всеволожск, Сосновый Бор, Кронштадт, поселок Янино, поселок Мельниково, Тосно, Сертолово, Псков, Гатчина и Подпорожье.



Далее в первой десятке по количеству целевых мест в петербургских вузах в основном технические университеты. Сразу 543 места в ПГУПСе, больше всего на направлениях «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» — 169 и «Эксплуатация железных дорог» — 123. 466 целевиков ждут в Политехе, 375 — в «ВОЕНМЕХе», 279 — в Морском техническом университете, 252 — в ЛЭТИ и 245 — в Горном. В технических вузах большой целевой набор в основном на специалитете, где студентов отправляют на учебу, а после нее разбирают крупные производства и заводы.

Однако лидируют по целевикам чаще всего именно медицинские университеты, хотя многие из них в количественном отношении техническим уступают. Во-первых, здесь нужно обращать внимание на размер университета: в медицинских, как правило, всего 4–5 направлений, чего не скажешь о том же ПГУПСе.



Во-вторых, в технических вузах чистых бюджетных мест все же больше, чем целевых, в то время как в медах они составляют 60–90% от общего числа. Например, в том же СЗГМУ им. Мечникова на старте приемной кампании на лечфаке всего 36 мест по общему конкурсу. Целевых — 283. В Первом меде из 714 бюджетных мест по всем направлениям 491 — целевое. В то время как в том же ИТМО на одном только направлении «Прикладная математика и информатика» 160 бюджетных мест, а целевых всего 173 места по всему вузу.

Всего на прием 2023 года в Петербурге выделили полторы тысячи мест по целевой квоте для будущих врачей. Треть из них приходится на Педиатрический вуз, чуть больше чем 400 мест отошло Первому меду и СЗГМУ им. Мечникова и 178 — Центру Алмазова. Если смотреть статистику по регионам, то большая часть целевиков останется в Петербурге: 468 мест приходится на поликлиники и больницы города.



163 человека отправятся отрабатывать целевое в Ленобласть, 112 — в Калининград, 83 — в Псковскую область, 58 и 52 — в Вологодскую и Мурманскую соответственно. Кстати, сразу 34 места выделили на медучреждения новых регионов, из них 30 — в СЗГМУ им. Мечникова. Кого-то занесет в Центральную дирекцию здравоохранения РЖД или в Федеральные службы исполнения наказаний регионов, кого-то — в районные поликлиники.



Если абитуриент не вхож в ряды учителей, врачей и технарей, то это еще не значит, что поступить на целевое у него не выйдет. Судя по перечню специальностей на сайте комитета по науке и высшей школе Петербурга, в различные комитеты города на договор о целевом обучении тоже можно напроситься.

Администрация Адмиралтейского района готова принять к себе выпускников экономического и юридического факультетов, Выборгского — будущих менеджеров, а Красногвардейского — рекламщиков. С бухгалтерией администрации Петроградского района можно заключить договор на обучение на «Информационной безопасности», а с комитетом по благоустройству — на магистратуре «Строительства» или на бакалавриате «Юриспруденции».

Самые щедрые на ассортимент и количество специальностей — комитеты по социальной политике и по транспорту. В первом занятие найдут и врачам, и психологам, и выпускникам специальностей «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление» и «Адаптивная физическая культура», во втором — студентам всевозможных транспортных и энергетических направлений.



«Работал, а если быть точнее — страдал»

Мнения о целевом обучении сильно разнятся: от трудового рабства из-за безысходности до едва ли не идеальной модели получения образования. Например, Мария, мама одной из студенток, заметила, что по экономической специальности дочери найти работу после выпуска из вуза без опыта в несколько раз сложнее, чем в университет поступить и этот университет окончить. Поэтому целевое они выбрали не из страха не пройти на бюджет, а чтобы получить хоть какую-то гарантию последующего трудоустройства.



«Я сама работала в отделе кадров и знаю, что студентов без опыта работы берут ой как неохотно. В итоге они бегают по стажировкам в лучшем случае за копейки, в худшем — за спасибо, пока никто не удосужится их подобрать. А тут работа будет в любом случае: три года набираешься опыта и идешь, куда хочешь», — подчеркнула она.



Владимир, студент одного из медицинских университетов Петербурга, заметил еще одно преимущество целевого обучения: стресса куда меньше, сил на изучение того, что будет необходимо в вузе, а не для решения типовых тестовых заданий — больше. «Я еще в начале одиннадцатого класса позвонил в комитет по здравоохранению, получил контакты больниц, с которыми можно будет заключить договор, выбрал наиболее подходящие для меня условия и жил спокойно. Проходные баллы на целевое значительно ниже, чем на бюджет, поэтому я знал, что точно пройду, и постепенно изучал литературу по анатомии и гистологии, а не писал десятки сочинений по русскому», — рассказал он.

По большому счету, это действительно так. В некоторых университетах разница в проходных баллах по общему конкурсу и по целевой квоте может доходить едва ли не до сотни. Однако, как рассказывает Ольга, студентка СЗГМУ им. Мечникова , часто условия договора могут быть такими, что лучше уж расплатиться бессонными ночами за свободу после выпуска. Она тоже пыталась подобрать себе организацию для поступления на целевое, но столкнулась с тем, что в большинстве случаев ее право выбора сильно ограничивалось.



«После обучения на специалитете в медицинском вузе большинство идет в ординатуру — для получения более узкой специальности. Когда ты оканчиваешь лечебный факультет, ты считаешься обычным терапевтом, а уже ординатура позволяет стать кем угодно, от акушера-гинеколога до кардиохирурга. Так вот, все организации, с которыми я связывалась, либо хотели обязать меня идти работать в поликлинику терапевтом сразу после университета, либо выбирали направление ординатуры за меня. Я хотела быть хирургом — мне предлагали идти на травматолога или на анестезиолога», — поделилась она.



Так, большинство опрошенных «Фонтанкой» студентов и их родителей склоняются к тому, что лучше стараться поступить на бюджет, чем попасть в руки работодателя на три года без возможности уволиться. Игорь, выпускник педагогического университета, поделился печальным опытом отработки целевого: три года он «работал, а если быть точнее — страдал» учителем за 28 тысяч рублей, в то время как его коллеги получали 40–50 тысяч . Уволиться возможности не было, как и средств, чтобы выплатить неустойку, поэтому пришлось перетерпеть несколько лет, прежде чем вырваться на свободу.



Однако те выпускники, кому с организацией повезло больше, парируют: все условия заключения договора обсуждаются заранее, поэтому нужно рассмотреть все возможные варианты и найти наиболее лояльного работодателя. Максим, выпускник Педиатрического университета, выбор своей специальности с больницей согласовал, так еще и получал от учреждения дополнительную стипендию во время учебы.

Дело в том, что типовой договор на поступление по целевой квоте, размещенный на сайте комитета по науке и высшей школе, обязывает заказчика назначить меру поддержки студента на время его учебы. Это может быть как стипендия или оплата учебников и необходимой аппаратуры, так и скидки на абонементы в спортзал — в зависимости от щедрости организации.

В деревню, в глушь, в Саратов!

Теоретически, заключить договор о целевом обучении можно с любой организацией, без привязки к прописке и месту рождения. Однако на практике, как рассказывают студенты, получить место работы в Петербурге выпускнику какой-нибудь сибирской школы практически невозможно. Егор приехал учиться в Первый мед из Ингушетии, Ангелина — в РГПУ им. Герцена из небольшого поселка в Красноярском крае. Оба пытались найти организацию-заказчика в Петербурге, оба безуспешно.



«Мне в больницах сразу намекнули, что берут в основном петербуржцев. С иногородними больше мороки. Пока ты учишься, у тебя есть общага, когда оканчиваешь, надо искать жилье. В таких случаях от организации часто требуют снимать целевику квартиру на три года отработки, а кому нужны лишние затраты?» — рассказал «Фонтанке» Егор.



Ангелину несколько петербургских школ принять вроде и были готовы, но вот только для заключения договора требовали присутствовать лично. Даты у каждого из учреждений разные, кроме того, пришлись они на период сдачи ЕГЭ. «Пришлось бы кататься туда-сюда, а это и время, и деньги. Ладно бы я была точно уверена, что меня возьмут. На места от каждой из школ тоже был отбор, поэтому еще не факт, что я бы прошла», — поделилась она.

Судя по ответам опрошенных «Фонтанкой» иногородних целевиков, большинству действительно приходится возвращаться домой отрабатывать. «Это тяжело. За студенчество ты привыкаешь жить в Петербурге, а потом три года расплачиваешься за красивую жизнь в родном поселке», — отметил один из них.



Ситуация обстоит проще, если абитуриент из области приезжает в столицу региона. Светлана, правда, не из Петербурга, а из села в Омской области, рассказала «Фонтанке», что переехала учиться в Омский медицинский университет и заранее договорилась в районной поликлинике, что отрабатывать будет только в первую смену. «В итоге я осталась жить в большом городе, с утра на автобусе доезжала до села, отрабатывала там, возвращалась обратно в Омск, там на полставки работала в частной клинике, а ближе к ночи, если оставались силы, и в какой-нибудь клуб заскочить успевала», — поделилась она.

Верните деньги

Одна из самых неприятных сторон целевого обучения — можно здорово поплатиться, если не выполнить условия договора. Получить серьезный штраф можно не только из-за принципиального отказа отработать учебу, но и из-за отчисления из вуза, по своей воле или по решению университетской комиссии. Тем, кто поступил до 2019 года , повезло больше: им нужно было только вернуть организации деньги, которые ушли на материальную поддержку. Например, стипендию, которую платил будущий работодатель.



После 2019 года студентов обязали возвращать и деньги, потраченные на их учебу. То есть, если его отчисляют, то он не только лишается места в вузе, но и остается должен сотни тысяч рублей — штраф, равный сумме расходов на обучение. Отучился два курса — плати за два курса. Если отказался отрабатывать целевое или не протянул три года, то возвращай средства за неотработанные дни. Даже если вы вместе с работодателем решили, что вы друг другу не подходите, то заплатить все равно придется: по закону договор о целевом обучении не может быть расторгнут ни по соглашению сторон, ни по воле одной из них.



На выплату штрафа дается год, иначе взимать его будут уже в судебном порядке. Тем не менее есть и условия, при которых получится избежать штрафа. Первое — семейные обстоятельства. Если целевик ухаживает за ребенком, родителем, супругом с инвалидностью I группы или за другим родственником, у которого нет другого ухаживающего, то он может отчислиться из вуза или не отрабатывать обучение. Поправка — если этот родственник живет не в том же городе, где целевик учится или работает.



Второй вариант — выйти замуж за военного, который служит не по месту учебы или отработки студентки. Таких «жен декабристов» от штрафов тоже освобождают.

Также разрешают приостановить отработку по причине декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком или по состоянию здоровья, а совсем отказаться от трех лет работы может многодетный родитель-одиночка или инвалид I или II группы . Еще вариант — если организация, с которой заключался договор, прекратила деятельность.



Одна из студенток, которая учится в медицинском университете по целевой квоте, поделилась другой лазейкой, правда, не очень честной. «Если вам повезет и вы попадете в руки не очень внимательных бюрократов, то можно избежать отработки и выплаты неустойки. Когда я выпустилась из школы, мне было 17 лет . Договор за меня должна была подписывать мама как официальный представитель, но его подписала я. В итоге договор недействителен. Да, мы судились с компанией, но сделать там ничего не смогли — я свободна», — поделилась она.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

