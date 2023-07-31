Полиция ищет насильника, который увёз спящую девушку из центра Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании, которому подверглась юная жительница Петербурга. Честь и память она потеряла, согласившись на предложение незнакомого доброхота.
В полицию о побеге от насильника накануне сообщила старшая сестра потерпевшей, стало известно «Фонтанке» 31 июля. По её словам, 18-летняя девушка очнулась в незнакомой квартире, из воспоминаний — только болезненные.
Ранним утром субботы она возвращалась из центра города и у Медного всадника доверилась незнакомцу, предложившему подвезти. Подробности поездки, как и марка автомобиля, из памяти стёрлись. Как полагает, не без вмешательства водителя, потому что сама в чужой машине едва ли заснула бы.
Мужчина, уверена девушка, воспользовался её состоянием. Из квартиры пришлось бежать. Назвать точный адрес сестре и полиции она не смогла, но опознать дом на Чудновского могут помочь сделанные фотографии.