Полиция ищет насильника, который увёз спящую девушку из центра Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании, которому подверглась юная жительница Петербурга. Честь и память она потеряла, согласившись на предложение незнакомого доброхота.



В полицию о побеге от насильника накануне сообщила старшая сестра потерпевшей, стало известно «Фонтанке» 31 июля. По её словам, 18-летняя девушка очнулась в незнакомой квартире, из воспоминаний — только болезненные.



Ранним утром субботы она возвращалась из центра города и у Медного всадника доверилась незнакомцу, предложившему подвезти. Подробности поездки, как и марка автомобиля, из памяти стёрлись. Как полагает, не без вмешательства водителя, потому что сама в чужой машине едва ли заснула бы.

