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    Полиция ищет насильника, который увёз спящую девушку из центра Петербурга

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    Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании, которому подверглась юная жительница Петербурга. Честь и память она потеряла, согласившись на предложение незнакомого доброхота.

    В полицию о побеге от насильника накануне сообщила старшая сестра потерпевшей, стало известно «Фонтанке» 31 июля. По её словам, 18-летняя девушка очнулась в незнакомой квартире, из воспоминаний — только болезненные.

    Ранним утром субботы она возвращалась из центра города и у Медного всадника доверилась незнакомцу, предложившему подвезти. Подробности поездки, как и марка автомобиля, из памяти стёрлись. Как полагает, не без вмешательства водителя, потому что сама в чужой машине едва ли заснула бы.

    Мужчина, уверена девушка, воспользовался её состоянием. Из квартиры пришлось бежать. Назвать точный адрес сестре и полиции она не смогла, но опознать дом на Чудновского могут помочь сделанные фотографии.

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