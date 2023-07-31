Доллар на Мосбирже — выше 92 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже 31 июля превысил 92 рубля. Так высоко он поднимался последний раз 7 июля.
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Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже 31 июля превысил 92 рубля. Так высоко он поднимался последний раз 7 июля.
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