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    Бирюзовый автобус охватило пламя на Пулковском шоссе под КАД

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    1 комментарий
    Фото: читатель «Фонтанки» Иван
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    На Пулковском шоссе под Кольцевой автодорогой (КАД) днем в субботу, 29 июля, вспыхнул бирюзовый автобус. Горело сильно, а клубы дыма были видны издалека.

    читатель «Фонтанки» Зеленый Солнцедуй

    Пострадавших нет, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Там добавили, что водитель автобуса действовал по инструкции, а на место вызваны сотрудники МЧС.

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    Напомним, в Смольном заявляли, что за год в Петербурге сгорело 12 бирюзовых автобусов. Судя по силе огня, статистика скоро изменится.

    Фото: читатель «Фонтанки» Иван

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    Лазурный автобусПожар
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