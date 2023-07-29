Бирюзовый автобус охватило пламя на Пулковском шоссе под КАД

На Пулковском шоссе под Кольцевой автодорогой (КАД) днем в субботу, 29 июля, вспыхнул бирюзовый автобус. Горело сильно, а клубы дыма были видны издалека.
читатель «Фонтанки» Зеленый Солнцедуй
Пострадавших нет, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс». Там добавили, что водитель автобуса действовал по инструкции, а на место вызваны сотрудники МЧС.
Напомним, в Смольном заявляли, что за год в Петербурге сгорело 12 бирюзовых автобусов. Судя по силе огня, статистика скоро изменится.