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    Московский мэр Собянин рассказал о новой попытке атаки украинского беспилотника на Москву

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    В ночь на пятницу, 28 июля, была предпринята попытка атаки украинского беспилотника. Он был сбит силами Минобороны. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    Где произошла атака, он не уточнил. «Разрушений и пострадавших нет», — добавил Собянин.

    Позднее Минобороны уточнило, что ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область.

    «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).

    Прошлая атака украинских БПЛА произошла утром 24 июля. Два беспилотника упали в московских районах Хамовники и ЗИЛ — они попали в нежилые здания. Один из беспилотников врезался в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, второй попал в крышу военного университета на Комсомольском проспекте. Подробнее об атаках на Москву и Крым читайте в материале «Фонтанки».

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