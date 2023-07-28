Московский мэр Собянин рассказал о новой попытке атаки украинского беспилотника на Москву

В ночь на пятницу, 28 июля, была предпринята попытка атаки украинского беспилотника. Он был сбит силами Минобороны. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.



Где произошла атака, он не уточнил. «Разрушений и пострадавших нет», — добавил Собянин.



Позднее Минобороны уточнило, что ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область.



«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).