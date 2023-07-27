ФСБ: пресечена попытка теракта на корабле Черноморского флота, задержан российский военный

ФСБ заявила о пресечении попытки спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота, у которого на вооружении находится высокоточное оружие. Об этом в четверг, 27 июля , сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

У военнослужащего Военно-морского флота РФ изъяли два самодельных взрывных устройства массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Утверждается, что он был завербован украинской спецслужбой. Военный задержан.



«Кроме того, он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении ФСБ.

