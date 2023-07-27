«Сохраняйте спокойствие». Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей

Движение по автомобильной части Крымского моста временно остановлено, сообщает 27 июля оперативный telegram-канал информационного центра о ситуации на Крымском мосту.



Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Два взрыва под автомобильным полотном Крымского моста прогремели ночью 17 июля. В результате теракта погибла семейная пара, которая ехала из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

После этого власти разработали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги. Согласно рекомендациям, автомобилистам советуют сохранять спокойствие, не покидать машину и выполнять распоряжения службы транспортной безопасности. Россиян при этом просят не снимать на видео, как работает сигнализация на Крымском мосту.