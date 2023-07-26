Хинштейн: в Росгвардии вскрыто мошенничество на 227 миллионов рублей

Собственной безопасностью (ГУСБ) Росгвардии совместно с ФСБ вскрыта коррупционная схема. Об этом 26 июля сообщил в своём телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Он пояснил, что речь о коррупции при закупке комплексов разминирования «Аракс». Это передвижные комплексы для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов на базе автомобилей.
По версии следствия, должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиком (ООО «Комплексные системы). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Общий ущерб, по информации Хинштейна, составил 227 миллионов рублей, а уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
«Задержаны… начальник управления жилполитики Департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный (экс-замначальника Департамента реализации госпрограмм — ДГП), начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты», — уточняет в сообщении Хинштейн.
Он также подчеркнул, что возбуждение этого дела «традиционно стало результатом усилий самого ведомства». Проверка ГУСБ была организована по решению директора Росгвардии Виктора Золотова.
Напомним, с 2016 по 2018 год Александр Хинштейн работал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова в качестве федерального государственного гражданского служащего.
Как сообщает в среду СК РФ, «в настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведены порядка 20 обысков».