Хинштейн: в Росгвардии вскрыто мошенничество на 227 миллионов рублей

Собственной безопасностью (ГУСБ) Росгвардии совместно с ФСБ вскрыта коррупционная схема. Об этом 26 июля сообщил в своём телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



Он пояснил, что речь о коррупции при закупке комплексов разминирования «Аракс». Это передвижные комплексы для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов на базе автомобилей.



По версии следствия, должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиком (ООО «Комплексные системы). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Общий ущерб, по информации Хинштейна, составил 227 миллионов рублей, а уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).