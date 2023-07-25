«Надо еще раз прочитать закон». Клишас ответил Картаполову про «большую войну» и мобилизацию

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил главе комитета по обороне Госдумы Андрею Картаполову. Тот с трибуны 25 июля заявил о том, что «большой войной уже попахивает».



«После такого комментария уважаемого коллеги Картаполова нужно, конечно, еще раз прочитать закон после голосования в Госдуме, ни признаков мобилизации, ни большой войны там не было», – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Фраза Андрея Картаполова прозвучала в ходе обсуждения поправок в закон о воинской службы. Они касались судьбы многодетных отцов: авторы предлагали давать отсрочку отцам, имеющим троих детей (сейчас основанием для отсрочки является наличие четырех детей). Принято предложение не было.