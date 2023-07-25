Госдума не признала наличие троих детей основанием для отсрочки по мобилизации

Госдума отклонила поправки в закон о мобилизационной подготовке, при которой предлагалось давать отсрочку отцам с тремя несовершеннолетними детьми. По словам депутата ЛДПР Олега Нилова, лучше мобилизовать «таксистов», которые за последние 10 лет получили российское гражданство.

Депутат от КПРФ Андрей Алехин обратил внимание, что в Законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» остается прежняя редакция — «четверых и более». Речь идет о том, что под мобилизацию не попадают многодетные военнообязанные, у которых четыре и более ребенка.

«Военкоматы руководствуются законом, и на их сторону встает прокуратура и суд. [Мы предлагаем] внести изменения в статью 18 закона, согласно которым от мобилизации освобождаются граждане, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте не до 16, а до 18 лет. Данную категорию граждан, многодетных отцов, можно призывать в качестве добровольцев», — заявил один из соавторов поправок Андрей Алехин.

Его поддержал депутат Госдумы Олег Нилов, призвав обратить внимание на другие категории людей, которые нужно привлекать к службе в армии.

«Например, миллионы наших сограждан, которые за последние 10 лет получили российское гражданство. А они в армии не служили, поэтому призыву не подлежат. О, как хорошо! Смотрите, сколько таксистов по стране возит. Они не нужны в армии сегодня? Пусть и они послужат. В Израиле, например, в армии не послужил — гражданство не получишь», — заявил Нилов.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, поправки не поддержал. Он высказался в том духе, что попахивает «большой войной», поэтому исключать тех, кто потенциально подходит под мобилизацию, не стоит.