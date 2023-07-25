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    Редких ястребов пытались вывезти в Абхазию. Птиц обмотали скотчем и спрятали в багажнике

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    Фото: пресс-служба ФТС России
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    Краснодарские таможенники пресекли попытку незаконно вывезти через границу редких птиц. Способ провоза выглядел весьма бесчеловечно.

    При осмотре автомобиля, следовавшего в Абхазию через пункт пропуска Адлер, сотрудники таможни обнаружили в багажнике двух обмотанных тканью и скотчем хищных птиц, сообщает 25 июля пресс-служба ФТС России. Экспертиза установила, что это годовалые ястребы-тетеревятники. Эти птицы относятся к видам, торговля которыми регулируется СИТЕС — Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. При провозе через границу из обязательно требуется задекларировать и предоставить разрешительные документы.

    Фото: пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России
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    Разрешений у водителя не оказалось. Мужчина пояснил инспекторам, что птиц перевозил для себя, а декларацию не подал, чтобы сэкономить время. Суд признал его виновным по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и вынес ему административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

    Ястребов конфисковали и поместили на временное содержание в один из санаториев Сочи. Теперь решается вопрос о передаче их в краевой зоопарк.

    Фото: пресс-служба ФТС России

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