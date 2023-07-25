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    Юный самокатчик угодил под машину, переезжая дорогу в Тихвине

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    Меньше чем за час в Петербурге и Ленобласти под колесами автомобилей пострадали двое подростков на самокатах. В Тихвинском районе юный участник движение попытался пересечь дорогу и оказался в больнице.

    ДТП случилось в 14:35 понедельника у дома 1а по Нововитязевской улице Тихвина. 49-летний водитель LADA Largus сбил 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подросток был без сопровождения родителей.

    Самокатчика доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

    Похожее ДТП произошло в 15 часов понедельника в Петербурге. На улице Летчика Пилютова водитель автомобиля «Сузуки», поворачивая во двор, сбил 13-летнего мальчика, который следовал по проезжей части на электросамокате. Подросток получил травмы средней тяжести.

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