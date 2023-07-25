Юный самокатчик угодил под машину, переезжая дорогу в Тихвине

Меньше чем за час в Петербурге и Ленобласти под колесами автомобилей пострадали двое подростков на самокатах. В Тихвинском районе юный участник движение попытался пересечь дорогу и оказался в больнице.



ДТП случилось в 14:35 понедельника у дома 1а по Нововитязевской улице Тихвина. 49-летний водитель LADA Largus сбил 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подросток был без сопровождения родителей.

Самокатчика доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего полиция проводит проверку.