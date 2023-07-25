Поворот автомобиля во двор на Летчика Пилютова отправил в больницу школьника на самокате

Подросток пострадал в ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 24 июля. Он попал под машину, передвигаясь на электросамокате.



ДТП случилось около трех часов дня у дома 28, корпус 1 по улице Летчика Пилютова, стало известно «Фонтанке» 25 июля. 43-летний водитель автомобиля Suzuki SX4, следовавший от Новобелецкой в сторону Добрушской улицы, повернул налево в дворовый проезд и сбил 13-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по проезжей части дороги.

В результате семиклассник получил перелом бедра и травму колена. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался за нарушения ПДД трижды и все штрафы оплатил.