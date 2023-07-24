Сенаторы отозвали подписи из законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению

Из группы авторов законопроекта, который предполагает лишение гражданства РФ по рождению за дискредитацию, дезертирство и призывы к действиям против территориальной целостности, свою подпись оставил только сенатор Сергей Цеков, представляющий Крым. На это 24 июля обратили внимание журналисты РБК.



В документах сказано, что свою подпись отозвали другие сенаторы из новых регионов Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя и Ольга Бас от Луганской Народной Республики.

Речь идет поправках к новому закону «О гражданстве РФ», который вступит в силу в октябре. Лишать гражданства по нему планируется в том случае, если от гражданина исходит угроза национальной безопасности. Авторы «новых регионов» предложили прописать новые основания для лишения гражданства, расширив круг лиц. Согласно действующему законодательству, лишать гражданства можно только тех, кто раньше имел другое. Цеков и другие сенаторы предложили отбирать российские паспорта и у тех, кто родился в России и имеет право на гражданство по рождению.