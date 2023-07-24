Сенаторы отозвали подписи из законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению

Из группы авторов законопроекта, который предполагает лишение гражданства РФ по рождению за дискредитацию, дезертирство и призывы к действиям против территориальной целостности, свою подпись оставил только сенатор Сергей Цеков, представляющий Крым. На это 24 июля обратили внимание журналисты РБК.
В документах сказано, что свою подпись отозвали другие сенаторы из новых регионов Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя и Ольга Бас от Луганской Народной Республики.
Речь идет поправках к новому закону «О гражданстве РФ», который вступит в силу в октябре. Лишать гражданства по нему планируется в том случае, если от гражданина исходит угроза национальной безопасности. Авторы «новых регионов» предложили прописать новые основания для лишения гражданства, расширив круг лиц. Согласно действующему законодательству, лишать гражданства можно только тех, кто раньше имел другое. Цеков и другие сенаторы предложили отбирать российские паспорта и у тех, кто родился в России и имеет право на гражданство по рождению.
К понедельнику из авторов, поддержавших проект, остался только Цеков. Он, в отличие от своих коллег, уверен, что инициатива имеет право на жизнь.
Он рассказал, что прекращение гражданства уже есть в отношении крымчан, которые получили российские паспорта в 2014 году. По его словам, неправильно делить граждан России на тех, кто получил паспорт по рождению и по оптации (выбор гражданства, предоставляемый жителям территории, перешедшей от одного государства к другому).
Сенатор Андрей Клишас раскритиковал инициативу Цекова, сославшись на то, что предлагаемые поправки противоречат Конституции РФ. «Для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — заключил Клишас.