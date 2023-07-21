Четыре сенатора из Крыма и ЛНР предложили одинаково лишать гражданства РФ «по рождению» и «по приобретению»

Группа членов Совета Федерации 21 июля внесла в Госдуму законопроект, согласно которому гражданства РФ «по рождению» могут лишать, например, за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Пока предполагается, что так могут поступать лишь с теми, кто стал гражданами страны иначе — в результате бракосочетания с гражданином России, вследствие отдельного указа президента, как это произошло с французским актером Жераром Депардье, в ряде иных случаев, а также например, после вхождения в состав России Крыма и новых регионов.



Четверо сенаторов, фамилии которых обозначены в списке авторов законопроекта, хотят уравнять «граждан по рождению» и «граждан по приобретению». Проектом предлагается убрать из текста ФЗ 138-ФЭ «О гражданстве Российской Федерации» уточнение, что лишение гражданства за совершение преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление) и за «действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ», возможно как раз для тех, кто стал гражданином не по рождению.

«Реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом», — сказано в пояснительной записке.

Авторов закона объединяет то, что все они представляют в Совете Федерации Крым и ЛНР. Сенатор Сергей Цеков представляет крымский парламент, а в 1994–1995 годах — он был председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым (в составе Украины). Екатерина Алтабаева представляет в Совете Федерации исполнительную власть Севастополя, Сергей Колбин — законодателей Севастополя, Ольга Бас представляет законодателей ЛНР.



Пока трудно оценить перспективы принятия новеллы Госдумой РФ.

Но своё мнение уже высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

