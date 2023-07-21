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    Кремль попросили оценить решение Госдумы призывать в армию с 18 до 30 лет

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    33 комментария

    На сегодняшний день все вопросы об увеличении планки призывного возраста необходимо задавать Госдуме и Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме. Ведется дискуссия в Госдуме», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, какая у Кремля позиция по поводу увеличения диапазона призывного возраста с 18–27 лет до 18–30 лет (цитата по ТАСС).

    Представитель Кремля перенаправил вопросы в Госдуму и Минобороны, уточнив, что основополагающая точка зрения сейчас у Министерства обороны.

    В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный повысить до 30 лет вместо нынешних 27 лет. В январе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что концептуально Путин поддержал идею, однако за детали и оформление отвечает Минобороны.

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    Призыв в армию
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    Комментарии 33

    Гость21 Июл 2023 в 13:58
    Вовочка приходит из школы.
    Мать:
    - Опять двойка?
    - Опять.
    - За что на этот раз?
    - За пение.
    - То есть как?
    - Ну, пели всем классом песню "И дорогая не узнает, какой у парня был конец".
    - Но ты же поёшь лучше всех в школе!
    - Да, но я же ещё и показывал...
    +0−0
    NSE21 Июл 2023 в 13:58
    Ложь и отрекание от своих слов - визитная карточка этой власти. Уже не удивительно.
    +1−0
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