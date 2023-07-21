Кремль попросили оценить решение Госдумы призывать в армию с 18 до 30 лет

На сегодняшний день все вопросы об увеличении планки призывного возраста необходимо задавать Госдуме и Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме. Ведется дискуссия в Госдуме», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, какая у Кремля позиция по поводу увеличения диапазона призывного возраста с 18–27 лет до 18–30 лет (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля перенаправил вопросы в Госдуму и Минобороны, уточнив, что основополагающая точка зрения сейчас у Министерства обороны.
В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный повысить до 30 лет вместо нынешних 27 лет. В январе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что концептуально Путин поддержал идею, однако за детали и оформление отвечает Минобороны.