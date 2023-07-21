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    Минстрой хочет изменить схему оплаты ЖКУ

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    8 комментариев

    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разрабатывает новые специальные счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг в целях повышения прозрачности, пишут 21 июля «Известия». Издание ссылается на письмо министерства высшим исполнительным органам власти. Соответствующее поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Особенность этих новых счетов в том, что с них управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома электричество, воду и тепло. Сейчас схема другая, и жильцы не могут проверить, на что УК тратят их деньги.

    «Речь идет о вводе обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитирует издание документ.

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    Комментарии 8

    Alex00021 Июл 2023 в 10:03
    По электричеству и отоплению улиц вроде ж уже на индивидуальные счета перешли, не?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 09:56
    при этом преступном режиме вообще неправильно за что то платить, пускай воры олигархи платят, у нищего человека нечего взять
    +0−0
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