Минстрой хочет изменить схему оплаты ЖКУ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разрабатывает новые специальные счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг в целях повышения прозрачности, пишут 21 июля «Известия». Издание ссылается на письмо министерства высшим исполнительным органам власти. Соответствующее поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Особенность этих новых счетов в том, что с них управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома электричество, воду и тепло. Сейчас схема другая, и жильцы не могут проверить, на что УК тратят их деньги.
«Речь идет о вводе обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», — цитирует издание документ.