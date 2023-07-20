Юный сахалинец дважды за день угнал асфальтоукладчик — и оба раза разбивал им машины

В Южно-Сахалинске 18-летний молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей. Полицейские его уже нашли.
Как сообщает региональная полиция, ночью
Видеокамеры зафиксировали угонщика и других участников — они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Оказалось, что 18-летний парень первый раз угнал тот же самый каток днём. Через
«Владельцы автомобилей, получивших механические повреждения, обратились в полицию. Местонахождение указанного молодого человека полицейские установили и доставили в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства», — отмечается в сообщении.