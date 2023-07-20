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    Юный сахалинец дважды за день угнал асфальтоукладчик — и оба раза разбивал им машины

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    5 комментариев

    В Южно-Сахалинске 18-летний молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей. Полицейские его уже нашли.

    t.me/mvd_sakh

    Как сообщает региональная полиция, ночью 20 июля в УМВД обратился прораб частной строительной компании. Он рассказал, что с площадки на проспекте Мира кто-то угнал каток. Правоохранители выяснили, что угонщик, проехав чуть больше километра, в одном из дворов по Сахалинской улице ударил машину и выпрыгнул на ходу. А каток продолжил движение и врезался в ещё один автомобиль, который отбросило на соседнее транспортное средство. К моменту прибытия следственно-оперативной группы на место ДТП там уже находились очевидцы и экипаж ДПС.

    Видеокамеры зафиксировали угонщика и других участников — они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Оказалось, что 18-летний парень первый раз угнал тот же самый каток днём. Через 100 метров столкнулся с Toyota Mark II, после чего скрылся. Инспекторы ГИБДД вернули спецтехнику на площадку, а парень снова пришёл туда вечером.

    Фото: t.me/mvd_sakh
    Фото: t.me/mvd_sakh
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    «Владельцы автомобилей, получивших механические повреждения, обратились в полицию. Местонахождение указанного молодого человека полицейские установили и доставили в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 5

    Гость20 Июл 2023 в 13:44
    Игорь Натальевич поехал Зинку выручать.
    +0−0
    VKuser70757720 Июл 2023 в 13:41
    Фонтанка, у вас заголовок и текст пишут разные люди? В заголовке асфальтоукладчик, в тексте каток.
    Госпожа Яковлева Юлия, каток используется не для УКЛАДКИ асфальта, а для укатки уложенного асфальта. Укладывают асфальт асфальтоукладчиком.
    Где вас таких находят?
    +0−0
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