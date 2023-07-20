Мужчина на KIA сбил ребенка на самокате во дворе в Кудрово

Дошкольник угодил под машину, катаясь на самокате по двору во Всеволожском районе Ленобласти днем 19 июля. У водителя за 2023 год уже накопилась пара десятков штрафов ГИБДД.



ДТП произошло в 16:20 у дома 4, корпус 2 по Венской улице в Кудрово, сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 40-летний петербуржец, следуя на автомобиле KIA K5 по внутридворовой территории, наехал на 7-летнего мальчика, катавшегося на самокате. Ребенок был без взрослых.

В результате мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего полиция ведет проверку. Водитель «КИА» в этом году уже 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.