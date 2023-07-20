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    Мужчина на KIA сбил ребенка на самокате во дворе в Кудрово

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    Дошкольник угодил под машину, катаясь на самокате по двору во Всеволожском районе Ленобласти днем 19 июля. У водителя за 2023 год уже накопилась пара десятков штрафов ГИБДД.

    ДТП произошло в 16:20 у дома 4, корпус 2 по Венской улице в Кудрово, сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 40-летний петербуржец, следуя на автомобиле KIA K5 по внутридворовой территории, наехал на 7-летнего мальчика, катавшегося на самокате. Ребенок был без взрослых.

    В результате мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего полиция ведет проверку. Водитель «КИА» в этом году уже 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

    Это уже второй юный самокатчик, пострадавший накануне. Около полудня 19 июля на улице Маршала Захарова в Петербурге 8-летнего мальчика, катавшегося на механическом самокате, сбил на тротуаре мужчина на электросамокате. Ребенок тоже получил травмы средней тяжести.

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