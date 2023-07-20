Электросамокатчик сшиб ребенка на механическом самокате на Маршала Захарова

Двое самокатчиков не разъехались на тротуаре в Красносельском районе Петербурга утром 19 июля: один — взрослый, второй — ребенок. Последний в результате пострадал.



Столкновение случилось у дома 18, корпус 1 по улице Маршала Захарова, сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 11:53 среды 29-летний петербуржец, следуя по тротуару на арендном электросамокате, наехал на 8-летнего мальчика, который ехал навстречу на механическом самокате. Ребенок гулял без сопровождения родителей.

В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану щеки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.