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    Фестиваль «Опера — всем» завершится оперой Моцарта «Так поступают все женщины»

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    С 12 по 23 июля 2023 года в Петербурге проходит опен-эйр фестиваль «Опера — всем». В программе — четыре спектакля на разных площадках — в Петропавловской крепости, на Елагином острове, в Кронштадте и в Царском Селе. Вход свободный.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Завершающий фестиваль показ оперы В.А.Моцарта «Так поступают все женщины» состоится 23 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Режиссер-постановщик Виктор Высоцкий.

    Шедевр великого классика очень популярен во всем мире и имеет большое количество названий на разных языках: «Кто выиграл пари?», «Месть девушек», «Партизаны», «Женщины, подобные этой», «Услуга за услугу», «Побег из монастыря», «Бесплодные усилия любви» и другие. Автор либретто Лоренцо да Понте, написавший также либретто к операм Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».

    В центре сюжета — сестры Дорабелла и Фьордилиджи и их женихи. Философ дон Альфонсо не верит в женскую верность и предлагает на спор подвергнуть девушек испытанию. Им говорят, что женихи уходят на войну, а тем временем те притворяются другими и начинают ухаживать за сестрами. Девушки влюбляются в них, пытаются удержаться от измены, но все же поддаются чувствам. В конце дон Альфонсо мирит влюбленных со словами, что «так поступают все женщины» и лучший способ удержать любимую — не расставаться с нею.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Опера прозвучит в исполнении оркестра Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, хора Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина. Солисты — Анна Викулина, Назия Аминева, Анастасия Самарина, Павел Шнипов (Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина), Сергей Романов (Мариинский театр), Яков Стрижак (приглашенный солист Мариинского театра).

    Начало в 17:00.

    Вход свободный. 6+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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