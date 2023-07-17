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    «Опера — всем» представит «Летучего голландца» Рихарда Вагнера на фоне Морского Никольского собора

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    С 12 по 23 июля 2023 года в Петербурге проходит опен-эйр-фестиваль «Опера — всем». В программе четыре оперных спектакля на разных площадках — в Петропавловской крепости («Садко», 12 июля), на Елагином острове («Тоска», 16 июля), в Кронштадте («Летучий голландец», 19 июля) и в Царском Селе («Так поступают все женщины», 23 июля).

    Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»
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    Музыкальная драма великого немецкого композитора-романтика Рихарда Вагнера «Летучий голландец» будет представлена зрителям 19 июля в Кронштадте на Якорной площади перед Морским Никольским собором. Режиссер-постановщик — Наталья Индейкина.

    Вагнер написал «Летучего голландца» после плавания из Восточной Пруссии в Англию, в котором он попал в сильный шторм. Сама легенда о проклятом корабле-призраке существовала и раньше, Вагнер ее переписал, добавив в нее историю любви и измены.

    Оперу исполнят Оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева и Хоровая коллегия Санкт-Петербурга. Солисты — Александр Кузнецов (Михайловский театр), Александр Безруков (Михайловский театр), Артем Мелихов (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Лаура Меенен (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Егор Олесиюк (Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина) и Людмила Федорова.

    Начало в 19:00.

    Вход свободный, 6+

    Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»

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