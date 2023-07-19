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    В Крыму эвакуацию после взрывов на военном полигоне объяснили перестраховкой

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    Решение об эвакуации жителей 4 населенных пунктов, которые находятся рядом с военным полигоном в Кировском районе Крыма, принято для перестраховки. Об этом в среду, 19 июля, заявил спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

    Люди вернутся в свои дома, когда боеприпасы закончат взрываться и будут ликвидированы последствия пожара, добавил он.

    «По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация», — отметил Константинов (цитата по РБК).

    Утром стал известно, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах. Губернатор Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что на военном полигоне в Кировском районе произошло возгорание, пострадавших нет.

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