В Крыму эвакуацию после взрывов на военном полигоне объяснили перестраховкой

Решение об эвакуации жителей 4 населенных пунктов, которые находятся рядом с военным полигоном в Кировском районе Крыма, принято для перестраховки. Об этом в среду, 19 июля, заявил спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».



Люди вернутся в свои дома, когда боеприпасы закончат взрываться и будут ликвидированы последствия пожара, добавил он.



«По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация», — отметил Константинов (цитата по РБК).

Утром стал известно, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах. Губернатор Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что на военном полигоне в Кировском районе произошло возгорание, пострадавших нет.