    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    750мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur102.03

    МВД опубликовало видео задержания администраторов телеграм-каналов, которые связывают с полковником Поляковым

    3375
    13 комментариев

    МВД России 19 июля показало кадры задержания администраторов телеграм-каналов, которым вменяют вымогательство у бизнесменов и высокопоставленных лиц. Сотрудники бюро специальных технических мероприятий нагрянули в квартиры двух москвичей, провели обыски и забрали фигурантов с собой.

    T.me/mediamvd

    Предварительно установлено, что обвиняемые организовывали работу телеграм-канлов, в которых публиковались различные новости и "инсайдерская" информация. Под этим соусом, как полагает следствие, подавалась ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций.

    «За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В ходе обысков полиция изъяла техсредства, документы, наличные и другие предметы, которые можно приобщить к уголовному делу в качестве доказательств.

    «Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении МВД РФ.

    Телеграм-каналы сообщают, что речь идет о фигурантах, проходящих по делу экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, который был задержан несколько дней назад.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Telegram-каналыАдминистраторы Telegram-каналовВымогательство
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close