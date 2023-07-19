МВД опубликовало видео задержания администраторов телеграм-каналов, которые связывают с полковником Поляковым

МВД России 19 июля показало кадры задержания администраторов телеграм-каналов, которым вменяют вымогательство у бизнесменов и высокопоставленных лиц. Сотрудники бюро специальных технических мероприятий нагрянули в квартиры двух москвичей, провели обыски и забрали фигурантов с собой.

Предварительно установлено, что обвиняемые организовывали работу телеграм-канлов, в которых публиковались различные новости и "инсайдерская" информация. Под этим соусом, как полагает следствие, подавалась ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций.

«За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков полиция изъяла техсредства, документы, наличные и другие предметы, которые можно приобщить к уголовному делу в качестве доказательств.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении МВД РФ.



Телеграм-каналы сообщают, что речь идет о фигурантах, проходящих по делу экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, который был задержан несколько дней назад.

