Госдеп США о причастности к атаке на Крымский мост: «Совершенно не соответствует действительности»

Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает 18 июля ТАСС.
«Это совершенно не соответствует действительности», — цитирует агентство слова Миллера.
Ранее сообщалось, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов накануне заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет «уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева».
Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их
Восстановление Крымского моста после теракта предварительно оценивается в 1–1,3 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Движение легкового автотранспорта по переправе восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.
По данным оперативного штаба Республики Крым, к этому часу пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут чуть более 800 автомобилей. Время ожидания — более двух часов.
Сообщается также, что Керченская паромная переправа делает паузу в работе до 05:00 мск 19 июля.