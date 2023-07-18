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    Госдеп США о причастности к атаке на Крымский мост: «Совершенно не соответствует действительности»

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    9 комментариев

    Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает 18 июля ТАСС.

    «Это совершенно не соответствует действительности», — цитирует агентство слова Миллера.

    Ранее сообщалось, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов накануне заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет «уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева».

    Напомним, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

    Восстановление Крымского моста после теракта предварительно оценивается в 1–1,3 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

    Движение легкового автотранспорта по переправе восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

    По данным оперативного штаба Республики Крым, к этому часу пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут чуть более 800 автомобилей. Время ожидания — более двух часов.

    Сообщается также, что Керченская паромная переправа делает паузу в работе до 05:00 мск 19 июля.

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    Крымский мост
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    Комментарии 9

    AndrewBarsik18 Июл 2023 в 22:13
    Если российский МИД сказал, что США причастны, то значит США непричастны. Я ни разу за последние 5 лет не слышал, чтобы хоть один российский госслужащий сказал правду.
    +1−0
    26619364818 Июл 2023 в 22:10
    В этом виноват Дед Мороз.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 21:59
    когда-нибудь гении МИДа РФ добьются признания США-
    и, кроме как утереться, ответить нечем.
    +0−0
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