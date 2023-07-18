Госдеп США о причастности к атаке на Крымский мост: «Совершенно не соответствует действительности»

Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает 18 июля ТАСС.



«Это совершенно не соответствует действительности», — цитирует агентство слова Миллера.



Ранее сообщалось, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов накануне заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет «уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева».

