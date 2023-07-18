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    Восстановление Крымского моста оценивают в 1,3 миллиарда рублей

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    14 комментариев

    Восстановление Крымского моста после теракта предварительно оценивается в 1–1,3 миллиарда рублей. Об этом 18 июля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

    «По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1–1,3 млрд рублей», — цитирует вице-премьера ТАСС.

    Ранее он рассказал, что движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока возобновлять не планируется из соображений безопасности.

    Движение легкового автотранспорта по Крымскому мосту ранее было восстановлено после теракта в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Также доступен путь на полуостров через новые регионы.

    Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

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    Комментарии 14

    tochilshik18 Июл 2023 в 20:02
    1,3 миллиарда рублей,и опасливо посмотрел на президента.все норм?значит и 3 лярда прокатит.
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 19:47
    И это только в проекте 1,3 миллиарда рублей, реализация: х2.
    Коррупция не победима
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 19:46
    За чей счёт? 🤨
    +1−0
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