Восстановление Крымского моста оценивают в 1,3 миллиарда рублей

Восстановление Крымского моста после теракта предварительно оценивается в 1–1,3 миллиарда рублей. Об этом 18 июля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1–1,3 млрд рублей», — цитирует вице-премьера ТАСС.



Ранее он рассказал, что движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока возобновлять не планируется из соображений безопасности.



Движение легкового автотранспорта по Крымскому мосту ранее было восстановлено после теракта в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Также доступен путь на полуостров через новые регионы.

