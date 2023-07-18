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    Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока остается под запретом

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    Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока возобновлять не планируется. Это связано с мерами безопасности, сообщил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации.

    По его словам, мост был полностью готов принимать грузовой транспорт, но решение откладывали, пишет ТАСС.

    «И сейчас, конечно, мы тоже не будем запускать грузовые машины по мосту», — сказал Хуснуллин.

    Движение легкового автотранспорта по Крымскому мосту ранее было восстановлено после теракта в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Также доступен путь на полуостров через новые регионы.

    Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

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