Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока остается под запретом

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока возобновлять не планируется. Это связано с мерами безопасности, сообщил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации.



По его словам, мост был полностью готов принимать грузовой транспорт, но решение откладывали, пишет ТАСС.



«И сейчас, конечно, мы тоже не будем запускать грузовые машины по мосту», — сказал Хуснуллин.



Движение легкового автотранспорта по Крымскому мосту ранее было восстановлено после теракта в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Также доступен путь на полуостров через новые регионы.

