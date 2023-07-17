Вице-премьер Хуснуллин рассказал, как организуют путь в Крым через новые регионы

Власти приняли решения по организации движения легковых машин по сухопутному маршруту в Крым и обратно через новые регионы. Об этом 17 июля президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.



Сроки проверки при въезде в Крым и Ростовскую область «максимально сокращены». Проезд через пункты пропуска при выезде из Крыма и Ростовской области осуществляется без проверки документов.



Движение по новым регионам организовано круглосуточное, установлены дополнительные посты охраны, отменен комендантский час. Властям этих субъектов поручено обеспечивать граждан топливом и всем необходимым на протяжении всего маршрута.

