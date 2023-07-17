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    Вице-премьер Хуснуллин рассказал, как организуют путь в Крым через новые регионы

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    Власти приняли решения по организации движения легковых машин по сухопутному маршруту в Крым и обратно через новые регионы. Об этом 17 июля президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Сроки проверки при въезде в Крым и Ростовскую область «максимально сокращены». Проезд через пункты пропуска при выезде из Крыма и Ростовской области осуществляется без проверки документов.

    Движение по новым регионам организовано круглосуточное, установлены дополнительные посты охраны, отменен комендантский час. Властям этих субъектов поручено обеспечивать граждан топливом и всем необходимым на протяжении всего маршрута.

    Путь через новые регионы для легковых машин стал единственным после теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В Херсонской области образовались пробки. Вечером автомобили начали переправлять паромы.

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    Ожидается, что этой ночью легковые автомобили могут запустить по Крымскому мосту в реверсивном режиме по одной полосе, говорил Хуснуллин.

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