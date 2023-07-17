«Начинаем ночью». Вице-премьер Хуснуллин сказал, когда запустят движение транспорта по Крымскому мосту

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту планируется частично возобновить к концу дня, заявил в ходе открытого совещания президента РФ Владимира Путина с правительственной комиссией во главе с зампредом кабмина Маратом Хуснуллиным.



По его словам, после осмотра Крымского моста специалисты установили, что опоры не повреждены. Двустороннее движение по одной стороне планируется возобновить к 15 сентября, по другой — к ноябрю этого года.

«Частично движение легковых автомобилей по мосту может быть возобновлено к концу суток», — заявил Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Речь идет о реверсивном движении. В полночь будут запущены первые грузовые тестовые машины, если все будет хорошо, с часу ночи запустят легковые автомобили.