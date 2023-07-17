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    «Начинаем ночью». Вице-премьер Хуснуллин сказал, когда запустят движение транспорта по Крымскому мосту

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    Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту планируется частично возобновить к концу дня, заявил в ходе открытого совещания президента РФ Владимира Путина с правительственной комиссией во главе с зампредом кабмина Маратом Хуснуллиным.

    По его словам, после осмотра Крымского моста специалисты установили, что опоры не повреждены. Двустороннее движение по одной стороне планируется возобновить к 15 сентября, по другой — к ноябрю этого года.

    «Частично движение легковых автомобилей по мосту может быть возобновлено к концу суток», — заявил Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Речь идет о реверсивном движении. В полночь будут запущены первые грузовые тестовые машины, если все будет хорошо, с часу ночи запустят легковые автомобили.

    По словам Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать.

    Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате было разрушено автомобильное полотно и повреждена железнодорожная часть моста. Погибли двое мирных — мужчина и женщина, которые ехали из Белгородской области в Крым. С ними в машине находилась дочь-подросток, которой удалось выжить. Сейчас девочке с поврежденной грудной клеткой и закрытой черепно-мозговой травмой оказывают помощь в краевой детской больнице в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело.

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