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    Маршрут перестроен. Россияне встали в пробку на границе Крыма с Херсонской областью

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    После закрытия автомобильной части Крымского моста у россиян осталось возможность уехать из Крыма на поезде, пароме или на автомобиле через Херсонскую область. Судя по пробке более 5 километров на выезде из Крыма, многие путешественники решили выбрать именно этот путь.

    По данным «Яндекс Карт», пробка длиной более 5 километров образовалась на трассе Е-105 — она ведет из Крыма в Мелитополь Херсонской области. Затор возник между селом Предместное Джанкойского района Крыма и селом Мостовое, неподалеку от Чонгарского моста.

    По данным РИА Новости, автомобилисты едут из Крыма по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и к Ростову-на-Дону.

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    В этой связи глава ДНР Денис Пушилин заявил об отмене комендантского часа на территории республики, чтобы туристы могли круглосуточно как добираться до Крыма, так и покидать его. При этом он пообещал усилить меры безопасности. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об отмене комендантского часа на маршрутах Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь и Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.

    «В случае возникновения дорожных заторов будут созданы необходимые условия для комфортного ожидания», — пообещал глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с Сальдо. Кроме того, будет актуализирована информация о наличии пунктов отдыха и питания, заправок.

    Минтранс Крыма уточнил, что сейчас Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Легковые машины могут двигаться только через новые регионы. Коллеги из 47news рассказывают подробно об этом «приключении».

    Утром 17 июля стало известно, что на Крымском мосту произошел теракт. Погибли двое белгородцев, их дочь сейчас находится в реанимации. По предварительной версии, в результате работы украинских спецслужб обвалилось автомобильное полотно Крымского моста, что привело к заторам на подъездах к Крыму.

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