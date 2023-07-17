Маршрут перестроен. Россияне встали в пробку на границе Крыма с Херсонской областью

После закрытия автомобильной части Крымского моста у россиян осталось возможность уехать из Крыма на поезде, пароме или на автомобиле через Херсонскую область. Судя по пробке более 5 километров на выезде из Крыма, многие путешественники решили выбрать именно этот путь.

По данным «Яндекс Карт», пробка длиной более 5 километров образовалась на трассе Е-105 — она ведет из Крыма в Мелитополь Херсонской области. Затор возник между селом Предместное Джанкойского района Крыма и селом Мостовое, неподалеку от Чонгарского моста.

По данным РИА Новости , автомобилисты едут из Крыма по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и к Ростову-на-Дону.

В этой связи глава ДНР Денис Пушилин заявил об отмене комендантского часа на территории республики, чтобы туристы могли круглосуточно как добираться до Крыма, так и покидать его. При этом он пообещал усилить меры безопасности. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об отмене комендантского часа на маршрутах Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь и Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.

«В случае возникновения дорожных заторов будут созданы необходимые условия для комфортного ожидания», — пообещал глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с Сальдо. Кроме того, будет актуализирована информация о наличии пунктов отдыха и питания, заправок.

