«Это же приключение». Как доехать до Крыма по новым территориям

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Поделиться Поделиться





Тем, кто по-прежнему настроен на отдых в Крыму, власти предложили маршрут. 47news разобрал этот путь — от пробок

и заправок до ночевок и «Веселого Роджера». А в полиции рекомендуют ночью не высовываться.

После атаки на Крымский мост 17 июля Минтранс предложил добираться до полуострова через новые территории. Это и ранее было возможно, но популярностью вариант не пользовался. Если из Петербурга до Ялты, то нужно проехать 2,5 тысячи километров через въезд в Крым со стороны Джанкоя. Путь через Крымский мост на сотню километров больше, но понятно, что качество дорог значительно выше.

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«Яндекс» предлагает ехать по платной трассе «Петербург — Москва», далее Липецк, Воронеж и поворот на Ростов-на-Дону. Оттуда до Таганрога полтора часа, еще час до автомобильного пункта пропуска «Весело-Вознесенка» на административной границе с ДНР. Пропускная способность 6 тысяч автомобилей в сутки. Судя по отзывам ещё до сегодняшнего дня, впечатления водителей, мягко говоря, негативные — жалобы на длительное ожидание и пробки. На момент подготовки публикации наблюдался затор 3 км. (Есть ещё два АПП — в Куйбышево и Матвеевом Кургане, до которых час — полтора езды, но они ведут в сторону Донецка).



Но есть хорошая новость — в правительстве России сообщили, что машины, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов, чтобы не создавать пробок.

Для проезда через пункт пропуска в обязательном порядке при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении на детей и документы на автомобиль. После прохождения остановки разрешены только на стационарных местах отдыха и АЗС.

В селе Весело-Вознесенка есть круглосуточная заправка «Лукойла». Далее 60 километров до Мариуполя, ещё 85 километров до Бердянска, а оттуда 120 км до Мелитополя (не доезжая до города, нужно свернуть на новую дорогу). До села Чонгар, что на въезде в Крым, еще столько же. Всего от Ростова-на-Дону около пятисот километров. В идеале — семь часов в пути, но с учетом остановок и состояния некоторых участков дорог, времени наверняка уйдет больше.



Проблем с заправками возникнуть не должно. «Яндекс» на отрезке за Таганрогом видит десятки сетевых бензоколонок вокруг городских агломераций, в том числе диковинных сетей «Параллель» и WOG. Большинство работает круглосуточно, литр 95-го — 57–58 рублей.

Что касается общепита, то больше всего кафе, по крайней мере на картах, в Мариуполе. А вдоль трассы М-14 ближе к Бердянску безымянные придорожные заведения или кафе с романтичными названиями «Турист», «Зурбаган», брутальные «Спарта» и «Веселый Роджер». Оценить их успели водители-дальнобойщики. Судя по отзывам, кормят «супер» и «отлично».



Тем временем, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что маршрут через Запорожскую области работает штатно, ехать по нему безопасно.

«Автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для наших граждан через новые регионы. Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Но, как сообщили 47news в мариупольском отделе полиции, несмотря на то, что комендантский час отменен, ночью передвигаться не рекомендуется. На вопрос «почему» собеседник отреагировал удивленно:



— Что значит «почему»? Вообще-то военное положение. Может быть и прилет, и перепутать вас могут с кем-то, — ответил дежурный. (Напомним, 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Республику Крым, ракетами Storm Shadow — Прим. ред.).

Если решите переночевать, то квартиры в Мариуполе посуточно сдают за 1 500–2 500 рублей. Варианты от совсем аскетичных до жилья с электрокамином. В Мариуполе комендантского часа нет, но в Запорожской и Херсонской областях он с 11 вечера до 4 утра.



На площадках в интернете, где обсуждается новый маршрут, звучат опасения. Например, такие: «Люди, я в шоке! Переться в Крым в такое время, да еще с детьми, да еще по новым территориям! Вы либо эликсир бессмертия где-то раздобыли, либо совсем (оскорбительное определение), что подвергаете себя и тем более детей опасности».

В то же время не все путешественники настроены скептически. «Вот читаю и в недоумении. Для вас поездка по новым территориям — словно проезд через ад. Ну вы серьезно? Фуры ездят постоянно там. Дороги хорошие. Все спокойно. Люди там живут так же. Едешь по дороге, как в любом другом регионе. Поселки, магазины, иногда заправки».

Кстати, о фурах. В связи с активным строительством, снабжением новых территорий и логистикой с зоной СВО, на маршруте возможны пробки из-за верениц грузовых и военных автомобилей.



Кто-то и вовсе воспринимает альтернативный маршрут как мини-приключение: «Скорее всего, поедем по новым территориям. Воспринимаем как небольшое путешествие. Просто чуть раньше выйдем», — говорит один из нацеленных на отдых (орфография автора — Прим. ред.).

Для тех, у кого к такому приключению могут возникнуть вопросы, Министерство курортов Крыма открыло горячую линию 8 (800) 511–80–18. Судя по попытке 47news на нее дозвониться, стоит приготовиться к длительному ожиданию.

Виктор Смирнов, Андрей Карлов 47news.ru