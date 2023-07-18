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    В Петербурге девочка умерла спустя сутки после своего дня рождения

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    Патологоанатомам предстоит установить причину смерти девочки из Петербурга. В воскресенье ей исполнилось 7 лет, а в понедельник ее не стало. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июля.

    В полицию о смерти ребенка накануне сообщили из скорой. Врачи пытались спасти девочку, проводили реанимационные действия, но ничем не смогли помочь. Смерть была констатирована около одиннадцати часов вечера.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что умершая росла в полной благополучной семье. Последнюю неделю они были в отпуске в Калининграде. 14 июля девочка почувствовала себя плохо. Вернувшись в Петербург 16 июля, родители вызвали на дом врача частной клиники. Он взял необходимые анализы, а на основании результатов назначил лечение, однако ребенку лучше не становилось.

    Вечером 17 июля состояние девочки ухудшилось, кожный покров начал изменяться. Родители вызвали скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.

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