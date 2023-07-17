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    Положительный студент арестован за нападение на пожилую пару в Петербурге. Он смешал наркотики с алкоголем

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    Раскаяние и положительный образ не помогли избежать следственного изолятора подозреваемому в нападении на пенсионеров на Васильевском острове. Рем Гареев признал, что хулигана в нём разбудил алкогольно-наркотический коктейль.

    Арестовать Гареева 17 июля просили в Василеостровском районном суде, сообщает объединённая пресс-служба судов города. На самой строгой мере настаивало следствие, сам подозреваемый рассчитывал максимум на домашние застенки.

    Он обещал не сбегать, защита ссылалась на положительные характеристики. По информации «Фонтанки», 21-летний Гареев — студент Российского государственного университета правосудия в Казани.

    Согласно материалам дела, утром 12 июля он нахамил и без обоснованных причин поднял руку на 85-летнего мужчину и его 86-летнюю жену на заправке на Среднем проспекте Васильевского острова. Нападение полуголого громилы на пенсионеров попало на видео.

    Через два дня Гареева задержали в городе Вязники Владимирской области. Он всё признал, раскаялся и списал хулиганское поведение на употребление спиртного и наркотиков.

    Суд отправил подозреваемого под стражу до 11 августа.

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