Положительный студент арестован за нападение на пожилую пару в Петербурге. Он смешал наркотики с алкоголем

Раскаяние и положительный образ не помогли избежать следственного изолятора подозреваемому в нападении на пенсионеров на Васильевском острове. Рем Гареев признал, что хулигана в нём разбудил алкогольно-наркотический коктейль.



Арестовать Гареева 17 июля просили в Василеостровском районном суде, сообщает объединённая пресс-служба судов города. На самой строгой мере настаивало следствие, сам подозреваемый рассчитывал максимум на домашние застенки.

Он обещал не сбегать, защита ссылалась на положительные характеристики. По информации «Фонтанки», 21-летний Гареев — студент Российского государственного университета правосудия в Казани.