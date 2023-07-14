Задержан громила, поднявший кулаки на пенсионеров в Петербурге. Спрятаться не получилось

Задержан мужчина, который избил пожилых людей на заправке в Василеостровском районе. Об этом 14 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ГУ МВД
Инцидент произошел утром 12 июля у дома 82 по Среднему проспекту. Пожилая пара заправляла свой «Лифан» на автоматической заправке. Мимо проходила группа молодых людей. У одного из них с водителем произошел конфликт. В ходе ссоры полуголый мужчина напал на пенсионеров и избил их. «Фонтанка» показывала, как это было.
Пострадали 85-летний мужчина и его 86-летняя супруга. Нашли предполагаемого злоумышленника в городе Вязники Владимирской области. Ему 21 год.
Свою вину на допросе он признал и рассказал, что драка произошла после словесного конфликта, а сам он в тот момент был в состоянии алкогольно-наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.