После нападения полуголого громилы на двух пенсионеров на заправке в Петербурге возбуждено уголовное дело

Полиция Васильевского острова со всех сторон рассмотрела мужчину, который поднял руку на двух пожилых людей на АЗС. К видео очевидцев добивались записи к камер заправки.



После нападения на 84-летнего мужчину и его 85-летнюю супругу на углу Среднего проспекта ВО и 24-ой линии возбуждено уголовное дело, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля. Следствие квалифицировало действия агрессивного пешехода, как «хулиганство».



Личность преступника устанавливается, ведется его активный розыск

