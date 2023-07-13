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    После нападения полуголого громилы на двух пенсионеров на заправке в Петербурге возбуждено уголовное дело

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    Полиция Васильевского острова со всех сторон рассмотрела мужчину, который поднял руку на двух пожилых людей на АЗС. К видео очевидцев добивались записи к камер заправки.

    После нападения на 84-летнего мужчину и его 85-летнюю супругу на углу Среднего проспекта ВО и 24-ой линии возбуждено уголовное дело, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля. Следствие квалифицировало действия агрессивного пешехода, как «хулиганство».

    Личность преступника устанавливается, ведется его активный розыск

    «Фонтанка» https://www.fontanka.ru/2023/07/12/72488585/ показывала, как накануне около 11 утра пожилая пара заправлял свой «Лифан» на автоматической заправке. Мимо проходила группа молодых людей. У одного из них с водителем произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина напал на пенсионеров и избил их.

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    НападениеПенсионерыУголовное делоХулиганство
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