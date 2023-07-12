Полуголый мужчина напал на пару пенсионеров на заправке в Петербурге. Очевидцы засняли, как он распустил руки

Пара пенсионеров поверглась нападению полуголого драчуна на заправке в Петербурге.
Как рассказали «Фонтанке» читатели 12 июля, инцидент произошел около 11 утра на автоматической АЗС на углу 24-ой линии и Среднего проспекта Васильевского острова.
«Фонтанка.ру»
По предварительной информации, на заправку приехал автомобиль марки «Лифан». И в тот же момент на площадку зашла группа молодых людей. У немолодого водителя возникла словесная перепалка — он сделал замечание одному из парней. После этого мужчина ударил сначала водителя, а потом напал на его жену, которая потянулась к телефону в сумке.
Как сообщили в ГУ МВД, по данному факту проводится проверка. Ведется поиск молодого драчуна.