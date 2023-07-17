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    Встал под мостом. Ребенок оказался в больнице после прогулки на кораблике по Мойке

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    В Петербурге устанавливают обстоятельства получения трав несовершеннолетним 2008 года рождения во время катания на прогулочном теплоходе по Мойке. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

    Как говорится в публикации ведомства, в прошедшее воскресенье подросток во время прогулки по Мойке встал со своего места на верхней палубе и ударился головой о Синий мост.

    Несовершеннолетнего доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Ведомство проводит проверку.

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