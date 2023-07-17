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    Появились первые фотографии последствий ЧП на Крымском мосту

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    46 комментариев

    В Сети появились первые снимки последствий утреннего ЧП на Крымском мосту. Фотографии в понедельник, 17 июля, опубликовал RT в своем Telegram-канале.

    На кадрах видно, что дорожное полотно повреждено, как ранее сообщал Минтранс. Судя по фото, части полотна нет — в проеме видно море. Опоры стоят на месте.

    Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. При этом Минтранс версию взрыва опроверг. Официальных заявлений от силовых ведомств пока не поступало. «Фонтанка» собрала главное к этому часу и опубликовала карту с альтернативным маршрутом из Крыма.

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    Крымский мост
    ЛАЙК9
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ7
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    Комментарии 46

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