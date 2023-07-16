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    Младенец умер по дороге в гатчинскую больницу. Его везли навстречу скорой помощи

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    2 комментария

    Семимесячный ребенок скончался в Гатчинском районе Ленобласти, несмотря на все усилия родителей и врачей.

    Как сообщает 16 июля 47news, информация о смерти младенца в автомобиле поступила в полицию вчера вечером от медиков. По предварительным сведениям, семья отдыхала на даче под Гатчиной. Внезапно мальчик перестал подавать признаки жизни. Родители вызвали скорую помощь и поехали ей навстречу. Спасти ребенка не удалось. Есть версия, что он подавился во сне.

    Семья, по данным полиции, благополучная. Обстоятельства трагедии выясняет районный отдел СК Ленобласти.

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    Гость16 Июл 2023 в 14:08
    Чем подавился во сне?
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