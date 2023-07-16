Младенец умер по дороге в гатчинскую больницу. Его везли навстречу скорой помощи

Семимесячный ребенок скончался в Гатчинском районе Ленобласти, несмотря на все усилия родителей и врачей.
Как сообщает 16 июля 47news, информация о смерти младенца в автомобиле поступила в полицию вчера вечером от медиков. По предварительным сведениям, семья отдыхала на даче под Гатчиной. Внезапно мальчик перестал подавать признаки жизни. Родители вызвали скорую помощь и поехали ей навстречу. Спасти ребенка не удалось. Есть версия, что он подавился во сне.
Семья, по данным полиции, благополучная. Обстоятельства трагедии выясняет районный отдел СК Ленобласти.